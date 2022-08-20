Зачем в СССР женщины мыли голову стиральным порошком

Ни для кого не секрет, что во времена СССР в распоряжении женщин было весьма мало средств по уходу за собой. Именно поэтому порой девушкам приходилось прибегать к хитростям и лайфхакам, которые сейчас нам могут показаться дикими.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Так, известно, что какое-то время для мытья головы советские женщины активно использовали... стиральный порошок! Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Шампуни появились в Советском Союзе только в середине XX века, а до этого времени длинноволосым красавицам приходилось исхитряться для того, чтобы сохранять красоту локонов. В частности, многие прибегали к моющему средству "Лоск". Сначала в воде с порошком мыли волосы, а после этого в той же воде стирали вещи.

К "Лоску" жительницы СССР прибегали по нескольким причинам. Во-первых, порошок был действительно качественным – его производили в ГДР, и хозяйки были от него в восторге.

Во-вторых, лоск имел нейтральный запах. При использовании хозяйственного или дягтерного мыла для мытья волос шевелюра начинала источать соответствующий аромат. Для некоторых он был излишне резким, поэтому "Лоск" спасал.

Пока на полках советских магазинов не появились настоящие шампуни, многие женщины готовили их дома из ржаных булок, пивных дрожжей или соды. Но все эти рецепты требовали много времени и усилий, в то время как мытье головы порошком было в разы быстрее и легче.