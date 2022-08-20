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2 часа назад

День Марины-Пимены: что нельзя делать 20 августа

Мира Маркина

20 августа 2022 года православные верующие отмечают праздник Марины-Пимены. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день, а что делать необходимо – в материале "Рамблера".

День Марины-Пимены: что нельзя делать 20 августа
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 20 августа

В день Марины-Пимены запрещается обижать аистов, кричать на них и даже показывать на них пальцем. Особенно этот запрет касается тех, кто планирует в ближайшем будущем завести детей. Согласно поверьям, обиженный аист может лишить семью пополнения.

В этот день не стоит менять постельное белье в кровати супругов. Считается, что это может привести к ссорам и разногласиям между мужем и женой.

После наступления темноты запрещается гулять или выходить из дома без особой надобности. В противном случае, можно накликать болезнь.

День Марины-Пимены не является благоприятным для разговоров с начальством о повышении или прибавки к зарплате. Скорее всего он обернется провалом.

Что нужно делать 20 августа

В этот день принято молиться Святому Пимену о выздоровлении и излечении от недугов. Кроме того, это благоприятный день для сбора урожая, в частности, для сбора малины, а также для подготовки заготовок на зиму.

Женщинам в этот день рекомендуется отдохнуть и не нагружать себя работой по дому. Отличным решением будет пригласить в гости подруг и полакомиться чаем с малиновым вареньем.

Сон в ночь на 20 августа подскажет, как решить насущную проблему и поможет преодолеть жизненные препятствия.

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