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3 часа назад

Одаренные собаки могут быть игривее, чем менее обучаемые

Волгоградская правда

Исследователи обнаружили интересную закономерность.

Одаренные собаки могут быть игривее, чем менее обучаемые
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание «ГЛАС» сообщает, что группа исследователей обнаружила зависимость между игривостью собак и их талантом к запоминанию названий объектов.

Владельцев 21 одаренной собаки попросили описать характер питомца, в результате чего выяснилось, что талантливые собаки очень игривые.

При этом исследователи не спешат с выводами и полагают, что игривость может быть связана не с талантом к запоминанию, а с поведением хозяев, которые часто взаимодействуют с питомцами и вызывают у них активность.

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