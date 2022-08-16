Одаренные собаки могут быть игривее, чем менее обучаемые

Исследователи обнаружили интересную закономерность.
Издание «ГЛАС» сообщает, что группа исследователей обнаружила зависимость между игривостью собак и их талантом к запоминанию названий объектов.
Владельцев 21 одаренной собаки попросили описать характер питомца, в результате чего выяснилось, что талантливые собаки очень игривые.
При этом исследователи не спешат с выводами и полагают, что игривость может быть связана не с талантом к запоминанию, а с поведением хозяев, которые часто взаимодействуют с питомцами и вызывают у них активность.