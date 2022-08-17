Как кости кур и раковины улиток помогли археологам

Согласно новому исследованию, совместный анализ останков животных и растений, а также письменных свидетельств позволил более точно датировать археологические находки. Статья опубликована в журнале Antiquity.

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“В настоящее время мы часто можем определить не только год, но и сезон. Это позволяет нам гораздо точнее реконструировать события, предшествовавшие находкам”, – рассказывают археологи профессор Ахим Лихтенбергер из кластера передового опыта “Религия и политика” в Университете Мюнстера и его коллега из Тель-Авивского университета профессор Й. Орен Таль.

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“Разрушение греческого города Телль-Итабба на территории современного Израиля в результате военной кампании под руководством Хасмонеев, еврейской правящей династии во II-I веках до н.э., до сих пор датируется периодом между 111 и 107 годами до н.э. Более поздние исследования датируют его 108/107 годом до н.э., основываясь на находках монет и осаде города Самарии в то же время. Теперь, используя наш комплексный подход, в котором задействовано несколько аналитических методов, мы впервые можем с уверенностью датировать события весны 107 года до н.э.”.

– отмечают ученые.

Они сообщают, что наткнулись на кости куриных ножек в жилищах, разрушенных хасмонеями. Анализ этих останков показал, что они содержат отложения костного мозга, который использовался для производства яичной скорлупы в период весенней кладки яиц. Это указывает на то, что куры были забиты весной.

“Мы также нашли раковины полевых улиток, которых часто ели в это время года”.

– делятся специалисты.

Ботанические исследования остатков цветов на полах жилищ показывают, что растения цвели весной.

Также ученые подчеркивают, что изучение объектов всегда сопровождается анализом письменных свидетельств.

“Современный ивритский свиток Мегиллат Таанит периода завоевания Хасмонеев, также известный как Свиток поста, сообщает об изгнании жителей в ивритском месяце Сиван, что соответствует нашему маю/июню. С археологической точки зрения, это делает весну сезоном разрушения”.

– утверждают Лихтенбергер и Таль.

Это подтверждает предыдущие выводы об эллинистических войнах, поскольку военные наступления обычно происходили весной и в начале лета.