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52 минуты назад

Житель Волгограда встретился со змеей на своей кухне

runews24.ru

Волгоградцы, проживающие в частном доме, расположенном на улице Серпуховской в Ворошиловском районе областного центра, были шокированы и напуганы, когда на своей собственной кухне повстречались с большой змеей. Об этом пишет ИА «Городские вести».

Семья встретилась со змеей на своей кухне
Фото: runews24.rurunews24.ru

Глава семьи зашел в помещение и увидел вольготно устроившееся на полу пресмыкающееся.

Самостоятельно изловить непрошеную гостью и выпроводить вон из дома хозяева не рискнули, как и не смогли определить, что это за змея и насколько она ядовита. Пришлось звонить в спасательную службу.

Отреагировав на сигнал, сотрудники муниципальной службы спасения прибыли в дом, оперативно отловили пресмыкающееся и выпустили на волю, подальше от городских построек.

Кстати, на территории Волгоградской области можно встретить семь видов змей. В основном это ужи, полозы и гадюки, причем к ядовитым относятся только последние.

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