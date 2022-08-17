День Авдотьи: что нельзя делать 17 августа

17 августа православная церковь чтит память святой мученицы Евдокии, а в народном календаре этот день именуется Авдотьей-Малиновкой.

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Именно сегодня было принято отправляться в лес за урожаем малины. Собирали не только ягоды, но и листья – их сушили на зиму и добавляли в чай, делали отвары. До сих пор считается, что малина обладает целебными свойствами и оказывает благоприятное действие на организм, помогая вылечить простудные заболевания.

В этот день на Руси запрещалось брать у кого-то взаймы или самому давать деньги в долг – примета гласит, что нарушение этого запрета может привести к проблемам в семье и делах. Нельзя было и ссориться со старшими, перечить им. Отдавать кому-то свои домашние растения тоже считалось дурной приметой 17 августа – это может нарушить ваши любовные отношения и грозить потерей уважения со стороны близких.

Девушкам, еще не нашедшим своего спутника, в день Авдотьи не советовали ходить на встречи с новыми знакомыми, так как верили, что в такой день нельзя встретить свою истинную любовь, а вот вероятность, что мужчина окажется обманщиком – велика. Стоило, напротив, заняться хозяйством – это могло предвещать скорую встречу с избранником.

Погодные приметы