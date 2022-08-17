Как в прошлом лечили интимные болезни

Лекарства, содержание смертельный яд и радиацию, внутримышечное введение гормонов животных, садистские ампутации — как только ни лечились люди до появления доказательной медицины!

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Секс как лекарство

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В античности активная половая жизнь считалась не только показателем крепкого здоровья (что в целом справедливо), но и лекарством. После кровопускания и трепанации секс был третьим излюбленным назначением древнегреческих врачей. По их мнению, интимная близость могла исцелить почти любые болезни: от головной боли до геморроя, истерии и эпилепсии.

Особенно часто в таком «лекарстве», по мнению врачей, нуждались женщины. Было, правда, одно «но». Столь эффективный и универсальный метод лечения прописывали лишь замужним дамам. Ведь главным показателем эффективности терапии считалось наступление беременности.

Христианство в значительной степени табуировало сферу телесного. Только в XI веке в средневековой Италии появилась первая женщина-врач — Тротула де Руджеро (Тротула Салернская). Она считала, что сексуальные проблемы женщин слишком интимны, чтобы обсуждать их с врачами-мужчинами. И соглашалась, что половое воздержание — причина многих недугов. Она рекомендовала жить максимально активной сексуальной жизнью, но только в рамках законного брака.

Тротула предлагала мужчинам и женщинам использовать афродизиаки — средства, помогающие разжигать огонь страсти. Например, мяту, мускусное масло или струю бобра.

(Не)Волшебные лекарства

Не было в средневековой фармакопее веществ более прославленных, чем мускус и струя бобра. Ими лечили импотенцию и стимулировали либидо. И то, и то — продукт животного происхождения. Мускус вырабатывается в особых железах самцов кабаргѝ (это такой олень), ондатры и мускусных уток. А струя бобра — это вообще-то никакая не струя. Вещество вырабатывается у бобров в преанальных железах.

Надо сказать, медицина прошлого традиционно проявляла особое любопытство к половым железам животных. В надежде заполучить звериное либидо, мужчины употребляли яички в пищу, делали из них компрессы… А однажды и вовсе пытались колоть гормоны животных внутримышечно.

Впервые эта идея пришла в голову авторитетному французскому физиологу Шарлю Броуну-Секару в 1889 году. Когда ему исполнилось 72 года, он вдруг осознал, что одряхлел. И вспомнил, что наиболее энергичный период жизни самцов совпадает с периодом их половой зрелости. А, значит, это связано с тем, что в их половых органах вырабатывается какое-то особое вещество, сильно возбуждающее весь организм.

Так ученому и пришла в голову идея о создании бодряще-молодящего эликсира на основе половых желез собак и морских свинок, который он вводил самому себе в бедро. Эту процедуру ученый проделывал ежедневно. Через три дня он почувствовал себя словно переродившимся!

Громкий общественный резонанс, признание и восхищение коллег — все это в жизни Шарля Броуна-Секара длилось также недолго, как и стимулирующий эффект созданного им лекарства. Как только эликсир пошел в массы, стало понятно, что уже через 2-3 месяца после окончания курса инъекций наступает серьезный откат. Многим даже становилось хуже, чем было. В частности, и самому Броуну-Секару. Ученый сильно сдал и через 5 лет скончался. (Недавно, кстати, провели эксперимент: молодым мышам перелили кровь пожилых — мыши состарились!)

Жестокое целомудрие

Именно в XIX веке вторжение медицины в интимную жизнь пациентов достигло апогея. Врачи оказывали колоссальное влияние на формирование общественных взглядов о нормах сексуального поведения.

К примеру, в моду вошел лечебный массаж органов малого таза для женщин. Он, якобы, помогал избавляться от вредного напряжения. Проводили эту процедуру, кстати, исключительно врачи-мужчины. Вскоре появился и первый электромеханический «массажер». Аппарат весил почти 18 килограммов, от него на круглом проводе отходила самая важная «массирующая» часть.

Впрочем, любое самоудовлетворение вне медицинских целей очень сильно порицалось. Дальше всех пошел английский гинеколог Исаак Бейкер Браун. Он считал, что любое «неестественное» раздражение половых органов вызывает истерию, идиотизм, а в конечном счете и смерть. Он предлагал, например, удалять клитор. Уважаемый лондонский гинеколог считал этот орган проявлением уродства и видел в нем единственную причину, толкавшую женщин в пропасть смертельного распутства. Часто такие операции Браун проводил, даже не спрашивая на то разрешения. По приблизительным подсчетам за всю свою карьеру он сделал несколько тысяч ампутаций!

У Исаака Бейкера было достаточно единомышленников. В США самым знаменитым стал Джон Харви Келлог. Он предлагал делать мальчикам обрезание без наркоза. Если родители не решались совершить столь радикальный шаг для своих детей, доктор рекомендовал, например, зашивать мальчикам крайнюю плоть тонкой проволокой. Конечно, тоже без анестезии. Девочкам предлагалось прижигать промежности фенолом — токсичным веществом, вызывающим сильное раздражение и ожог.

Ну и конечно, своим собственным детям Джон Келлог тоже регулярно прописывал все вышеперечисленные процедуры. А детей у доктора, между прочим, было 49. Правда все приемные. Своим пожизненным сексуальным воздержанием Келлог очень гордился. Труды знаменитого специалиста раскупали так же быстро, как романтические романы модных писателей.

Светящаяся панацея

В XIX веке немалой популярностью пользовалось средство на основе... стрихнина. Это опасный яд-алкалоид, который послужил причиной многих отравлений и смертей.

Кроме стрихнина для изготовления афродизиаков использовали много других смертельно опасных средств. Опиум, мышьяк, ртуть и даже радий!

Да, один из самых радиоактивных металлов на планете, с периодом полураспада в 1600 лет. Ведь он обладает уникальной способностью убивать раковые клетки. То, что он убивает вообще все клетки, в начале XX века еще не знали.

Самой известной стала история Эбена Байерса. Это был наследник владельца крупной сталелитейной компании, знаменитый американский гольфист, плейбой и повеса. В ноябре 1927-го он получил серьезную травму, и при этом у него совершенно пропало либидо, которым мужчина весьма гордился.

Перебрав массу лекарств, Байерс нашел только что запатентованный «Радито̀р» — смесь дистиллированной воды, радия-226 и радия-228. Каждая бутыль этого средства содержала около двух микрокюри радия. За один грамм просили 180 тысяч долларов.

На самом деле радий, действительно, способен уменьшать боль. Но ненадолго. И он опасен!

Радиоактивный металл, в небольших дозах и в разведенном виде добавляли не только в лекарства, но и в хлеб, шоколад, зубную пасту и даже в питьевую воду! Также почему-то считалось, что радий разглаживает морщины, поэтому им приправляли пудры, кремы, маски и помады.

Будучи максималистом, Эбен начал принимать «Радитор» каждый день по три бутылки. Байерс выпил за два года порядка 1400 бутылочек, получив дозу радиации, в три раза выше смертельной.

Радий накапливается в организме постепенно. К 1930 году Эбен похудел до 42 килограммов, у него отказали почки, кожа стала землистой, щеки ввалились. Бывший плейбой потерял все зубы, а затем из-за многочисленных опухолей врачам пришлось удалить ему часть нижней челюсти. Еще через два года экспериментатор умер от онкологии.

Счастье доказательной медицины