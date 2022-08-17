Какие породы собак не обращают внимания на вкус еды

Если вы спросите собаку, нравится ли ей её еда, то она, скорее всего, ответит на это восторженным вилянием хвостом. Но всем ли собакам важен вкус пищи, которую им дают?

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Вкус еды представляет собой смесь вкус во рту и запаха в носу. Вообще собаки способны различать острое, сладкое и горькое. При этом вкусовых рецепторов у них, конечно, меньше, чем у человека. Тем не менее это компенсируется множеством обонятельных рецепторов (благодаря которым животные различают запахи): их количество превышает количество таких рецепторов у людей более чем в 20 раз.

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