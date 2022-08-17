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1 час назад

Как выглядит смертельно опасная птица питоху

Мария Каткова

В мире существует птица, которая может быть смертельно опасной для человека. Она водится в лесах Новой Гвинеи и Индонезии, иногда встречается путешественникам. Однако трогать эту птицу не стоит. Дело в том, что для человека контакт с ней может быть смертельно опасен. О том, почему не стоит приближаться к этой птице — в материале “Рамблера”.

Как выглядит смертельно опасная птица питоху
Фото: markaharper1/Wikipediamarkaharper1/Wikipedia

Как выглядит питоху

Птица питоху, которую также называют дроздовая мухоловка или питохуй, изначально не привлекает к себе внимания. При близком рассмотрении можно заметить, что у нее есть оперение всего двух цветов: оранжевого и черного. Ее тело окрашено в яркие цвета, а голова, хвост и крылья — черные. На голове у них можно увидеть небольшой хохолок.

Питоху, как правило, вырастает до небольших размеров. Длина ее туловища составляет 25-30 сантиметров. Весит она около 400-500 граммов. Питается питоху преимущественно насекомыми, но иногда ест и семена растений.

Чем опасна для человека

В лесах питоху обитает по соседству с другими ядовитыми птицами — синеголовыми ифритами ковальди. Дело в том, что кожа питоху выделяет опасный яд батрахотоксин. Специалисты предполагают, что это сделано для защиты от других животных: обезьян, кошек, змей и варанов. При контакте с ядом питоху небольшое животное умирает. Для человека яд питоху не менее опасен. Он может вызвать жжение, онемение конечностей и паралич. Попадание яда питоху в организм может привести к летальным последствиям.

Яд вырабатывается в самих птицах через токсичных жуков, которых они употребляют в пищу. Во время переваривания батрахотоксин выделяется на их коже и переходит на оперение.

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