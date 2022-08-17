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30 минут назад

Спустя 50 лет «Оскар» извинится перед индейцами. Что случилось?

Super.ru

Если вы думаете, что церемония вручения «Оскар» — исключительно красивое мероприятие для актеров и режиссеров, то ошибаетесь. За многолетнюю историю Американская киноакадемия успела спровоцировать немало скандалов. Правда, в итоге всегда умело заметала следы, поэтому теперь о них вспоминают нечасто. В том числе и о событиях 1973 года, когда гости, жюри и ведущие обрушились с обвинениями на девушку по имени Сашин Легкое Перо. Она вышла на сцену получать награду вместо Марлона Брандо.

За что спустя 50 лет «Оскар» извинится перед индейцами
Фото: Super.ruSuper.ru

Актер, получивший важную статуэтку за роль Вито Корлеоне в «Крестном отце», решил использовать свой звездный час не для самолюбования, а для общественной миссии. Он давно был обеспокоен притеснениями коренного народа Северной Америки и пытался всячески привлечь внимание соотечественников к проблеме. Поэтому он попросил одну из индианок появиться на «Оскаре» в национальном костюме и зачитать свое обращение.

«Марлон Брандо доверил мне честь представлять его на этой церемонии и сказать вам от его имени, что он, к сожалению, не может принять эту высокую награду. Причиной этому послужило существующее в настоящее время в киноиндустрии отношение к американским индейцам»,

— заявила в 1973 году Сашин Легкое Перо.

Само собой, присутствующим в зале гостям все это не понравилось: девушку освистали, а потом перестали давать роли и вытеснили из индустрии. И да, так и не принесли извинений. Зато теперь, во времена новой этики, Киноакадемия вспомнила об инциденте и решила исправиться.

В июне этого года Сашин пришло письмо с официальными извинениями, а в сентябре члены Академии принесут их публично на одном из своих мероприятий.

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