Проклятие пирамиды: как археолог чуть не умер после раскопок

История мумий Древнего Египта окутана тайной. Всему виной жизнь фараонов, а также ритуалы захоронения того времени. Египтяне почитали своих правителей, как и богов, поэтому в качестве усыпальниц для них строили пирамиды и изготавливали саркофаги. Тела фараонов бальзамировали и хоронили в пирамидах.

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Существует древняя легенда, согласно которой люди, которые потревожат любую из мумий, навлекут на себя проклятия. Так, известно немало случаев, когда жизнь археологов заканчивалась после подобных раскопок в Египте. Случай, произошедший во время раскопок пирамид в Гизе, — не исключение.

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Знаменитый археолог Захи Хавасс говорит, что не верит в проклятия мумий и тайны фараонов, а также осуждает лжеученых, которые говорят, что видели в пирамидах знаки внеземных цивилизаций. Однако во время своей работы он не раз подвергался опасности. Чаще всего он травмировался при падении, а также от укусов змеи.

В 1993 году он исследовал пирамиду Хеопса и занимался другими проектами раскопок среди пирамид в Гизе. В одной из усыпальниц было найдено захоронение фараона Петети. Вместе с ним покоилась и его супруга. На одном из саркофагов был надпись:

“Богиня Хатор дважды покарает любого, кто осмелится осквернить эту могилу”

Хатор была одной из главных Древнеегипетских богинь. Ее называли покровительницей неба, радости, любви и плодородия. Тем не менее, богиню часто связывали с заупокойным культом, так как в мифологии она встречала умерших и провожала их в загробное царство.

Вскоре проклятие мумии Петети начало сбываться. У Хавасса случился сердечный приступ, но врачи смогли помочь археологу. Однако это не остановило его от последующих раскопок древнеегипетских достопримечательностей. Позднее у другого археолога, который работал под руководством Хавасса, был разрушен дом во время землетрясения.