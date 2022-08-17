Действительно ли искусственное мясо полезнее настоящего

Многие люди считают, что растительное, или искусственное, мясо экологичнее и в целом полезнее для здоровья, чем настоящее. На самом деле это не совсем так.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первое, что нужно сказать насчёт искусственного (растительного) мяса - это то, что этот продукт на самом деле не является мясом. Подобные продукты подразделяются на две категории: клеточные белки и растительные белки.

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К примеру, гамбургеры и колбасы растительного происхождения изготавливают при помощи извлечения белка из растительной пищи. Часто это горох, пшеница, грибы, соя. При этом для того чтобы такие продукты имели вид и вкус обычного мяса, используется множество добавок.

Клеточное мясо создаётся из клеток животного, которые выращивают в лаборатории.

Но в действительности поддельное мясо не обязательно полезнее. В целом продукты растительного происхождения содержат больше клетчатки и углеводов и меньше - насыщенных жиров и калорий, чем мясная пища. Однако не все продукты на растительной основе по количеству содержащихся в них питательных веществ одинаковы.

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К примеру, в растительных гамбургерах насыщенных жиров может быть 0,2-8,5 г (на 100 г продукта). Это даже больше, чем в котлете из говядины.

Также в продуктах растительного происхождения много соли. Так, в фарше на растительной основе может быть в шесть раз больше натрия, чем в животном фарше. В то же время в растительных колбасах, наоборот, натрия в среднем на 2/3 меньше.

В ходе исследования, в котором принимали участие 36 взрослых американцев, учёные обнаружили, что при употреблении большего количества продуктов растительного происхождения снижается риск развития болезней сердца (за счёт улучшения показателей уровня холестерина и массы тела). Но в целом исследования в этой области ещё только начинают проводиться, поэтому необходимо провести дополнительные испытания, чтобы подтвердить эту теорию.

Кроме того, большая часть продуктов с искусственным мясом относится к ультрапереработанным продуктам.

В то же время для окружающей среды будет лучше, если люди станут есть больше искусственного мясо. Представители компании Beyond Meat отмечают, что при изготовлении такого мяса используется на 99 % меньше воды, на 93 % - земли, а также производится на 90 % меньше выбросов парниковых газов по сравнению с привычными котлетами из говядины. Однако всё же влияние растительного мяса на экологию остаётся спорным, особенно если учесть, что ультрапереработанные продукты (а к ним относится и подобное мясо) считаются экологически неустойчивыми.