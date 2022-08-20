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3 часа назад

Почему дача называется именно дачей

Даша Краснова

Слово "дача" появилось в русском языке еще в начале XVIII века. Дачей называли земли, которые Петр I дарил приближенным для временных строений недалеко от Петербурга. "Рамблер" расскажет, почему дачу называют именно так.

Почему дача называется именно дачей
Фото: unsplashunsplash

Царские придворные жили в Москве, а царь требовал постоянного присутствия в новой столице. Выходом из положения стали "дачи". Они выглядели как огромные поместья с огромной территорией, но название закрепилось как символ временного жилья за городом.

Дачи, которые известны нам с вами, появились в начале XIX века. Тогда дачами стали называть летнее жилье за чертой города для более демократичных слоев населения. В то время Москва перестраивалась, частные дома с огородами сносились, вместо них появлялись дома, где жили учителя, врачи, литераторы и чиновники. Деревья постепенно вырубались и город приобретал свой типичный пыльный вид.

Люди считали, что эить в пригородах в летний сезон здоровее и дешевле. Переезд на дачу – съемное жилье в ближних деревнях – в апреле-мае стал обычным делом для значительной части небогатого городского населения.

Уже тогда предприимчивые крестьяне зарабатывали на желающих пожить вне города. Они строили небольшие временные деревянные хижины без всяких удобств и снабжали дачников продуктами, овощами, зеленью. Огороды копать никто из горожан не хотел.

Вскоре Москва обросла дачными поселками, в которые превратились ближние к столице деревни: Перово, Сокольники, Кунцево, Останкино и другие. Но в этих местах жили обычные люди.

Также развивались и другие дачи вроде Переделкино и Кратово, где жили представители творческой элиты: писатели, художники и актеры. До сих пор в этих районах можно гулять и наслаждаться местной архитектурой и атмосферой спокойствия.

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