Почему одни музыканты становятся успешными, а другие нет

Есть несколько причин, почему талантливые музыканты становятся успешными. И это не только генетика.

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Существует большое количество доказательств того, что у человека может быть талант к музыке от рождения. Согласно исследования, примерно 50 % музыкальных способностей передаётся по наследству. Но это совсем не обязательное условие успеха.

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Кроме того, даже если вы родились в семье музыкантов, вам всё равно нужно будет обучаться игре на инструменте и заниматься, чтобы играть хорошо. В целом же, по мнению Брайана Николса, адъюнкт-профессора музыки из Университета штата Пенсильвания и дирижёра, музыкальное мастерство приходит при взаимодействии большого количества практики и качественного обучения.

Какую же роль в успехе может сыграть генетика? Многие великие музыканты действительно являются родственниками других известных музыкантов. Также существует такое понятие, как абсолютный слух. Он позволяет с лёгкостью определять, какую ноту вы слышите, и тоже может передаваться по наследству. Тем не менее это не обязательное условие того, чтобы стать великим музыкантом.

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Многие люди на самом деле рождаются с определёнными музыкальными способностями. Под способностями автор статьи понимает обладание талантом либо потенциалом, благодаря которому можно добиться успеха в музыке. Есть также мастерство, которое достигается при помощи работы над развитием способностей.

Что приобрести музыкальные навыки (необходимые для игры на инструменте), нужно обладать хоть какими-то базовыми музыкальными способностями. К примеру, иметь чувство ритма, различать высоту звуков. Однако в этом плане люди переоценивают роль генетики, так как очень многие, за редким исключением, могут определять высоту звука и чувствовать ритм.

Исследование, посвящённое детской музыкальности, проведённое Николсом, показало, что певческие навыки обычно распределяются среди населения определённым образом. Большинство людей можно назвать «средними» певцами, и лишь немногие поют плохо или прекрасно. То же самое касается чувства ритма.

При этом чем больше вы развиваете какой-то один навык (например, чувство ритма), тем сильнее вы совершенствуетесь и в некоторых других музыкальных навыках. Скорее всего, это объясняется тем, что музыкальный опыт в принципе усиливает музыкальные способности.

От врождённых способностей тоже зависит успех в музыке, но только до того, как вы начали осваивать инструмент. После этого на развитие навыков могут повлиять уроки игры на музыкальном инструменте, частые занятия, музыкальная семья.

При этом большое количество практики не может изменить потенциал человека. Но если вы будете заниматься чем-то снова и снова, то в итоге станете в этом лучше. И это может иметь решающее значение для большинства детей.