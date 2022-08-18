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51 минуту назад

Раскрыта загадка древнего существа с большим круглым ртом

Lenta.ruиещё 1

Международная группа ученых раскрыла загадку происхождения древнего микроскопического существа Saccorhytus, от которого, как считалось, произошли люди. Выяснилось, что оно на самом деле является частью другой генеалогической линии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Раскрыта загадка древнего существа с большим круглым ртом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что самыми ранними предками людей являются организмы, относящиеся к группе вторичноротых, у которых при зародышевом развитии на месте первичного рта формируется анальное отверстие. Saccorhytus, которого до сих пор относили к древним вторичноротым, выглядел как морщинистый мешок длиной около одного миллиметра с большим круглым ртом, окруженным бугорками. На теле животного также были разбросаны выросты в виде усеченных конусов, которые рассматривались как примитивные жабры. Признаки ануса отсутствовали, поэтому организм выводил остатки переваренной пищи через рот.

Жаберные поры являлись ключевым признаком, по которому ученые определили Saccorhytus в группу вторичноротых. Однако новый анализ окаменелостей возрастом 500 миллионов лет из Китая показал, что поры вокруг рта являются основаниями шипов, отколовшихся при формировании окаменелостей. Исследователи предполагают, что животное их использовало для удержания добычи.

Ученые полагают, что Saccorhytus на самом деле является экдизозоем: группой, в которую входят членистоногие и нематоды. Отсутствие ануса является интригующей особенностью этого микроскопического древнего организма, поскольку у членистоногих есть сквозная пищеварительная система. Это указывает на то, что животное утратило его в ходе эволюции, несмотря на то, что у его предков он был.

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