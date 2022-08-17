Британка установила коронки и осталась с внешностью старухи

Жительница Великобритании Клэр Дадли установила коронки в одной из турецких клиник и едва не лишилась зубов. Ее история заинтересовала журналистов The Sun.

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37-летняя пациентка призналась, что долгое время боролась с заболеванием щитовидной железы, из-за которого ее зубы начали крошиться. Проблемы с ротовой полостью, по словам женщины, подавляли ее уверенность в себе. По этой причине она решилась на преображение, отправившись в Турцию ради экономии.

Британка рассказала, что перед процедурой врач не поинтересовался ее мнением относительно результата, поскольку не говорил на английском языке. В ходе работы специалист истончил по 14 зубов в каждом ряду и поставил Дадли белоснежные коронки не по размеру. «Я осталась с внешностью 60-летней старухи. После установки коронок я почувствовала ужасную боль. Я написала врачу, но он заблокировал мой номер», — вспоминает она.

Дадли отметила, что в ее зубные каналы попала инфекция, которая стала быстро распространяться по ротовой полости. Более того, из-за неподходящего размера коронки постоянно «щелкали» во рту и доставляли болезненные ощущения.