Почему коты бегают по ночам

О том, что коты делают “тыгдык” по ночам, существует много шуток. Хозяева питомцев задаются вопросами о том, почему по ночам они бегают и мешают спать. На самом деле это происходит из-за того, что люди уделяют мало внимания животному. Более подробно об этом — в материале “Рамблера”.

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Ночные животные

В дикой природе период активности кошек приходится на ночное время. Они начинают охоту после захода солнца. Так сложилось с точки зрения эволюции, так как крупные ночные хищники по ночам спят, поэтому кошки выходили на охоту. Так у них и появилось уникальное ночное зрение и острый слух. Даже в кромешной тьме они могут поймать добычу, используя свои глаза и уши.

Также в темное время суток им легче подбираться к жертве. Современные большие кошки, живущие в дикой природе (львы, пантеры, тигры и т.д.), до сих пор охотятся ночью. Им так проще, так как их добыча (зебры, антилопы и птицы) ночью тоже спят. Таким образом, охота после заката стала оптимальной и безопасной для них.

Почему домашняя кошка активна по ночам

Домашние кошки переняли привычку ночной активности у своих предков. Днем они спят, а ночью начинают бегать, играть, просить еды и скидывать вещи с высоких поверхностей. Днем кошка спит. Ее режим действительно оказался сбит из-за нахождения дома. Так, например, если в квартире в сумерках включается свет, то кошка может думать, что уже день, поэтому пик активности смещается не на световые сумерки, а на ночь.

Ученые говорят, что гладкошерстные питомцы более склонны к активности ночью. Длинношерстные же чаще всего подстраиваются под хозяина. Они лишь изредка демонстрируют бег в темное время суток.