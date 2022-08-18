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4 часа назад

Почему у азиатов возникает аллергия на алкоголь

Ferra.ru

Некоторые жители азиатских стран не могут употреблять алкоголь без зуда и сыпи на коже. Но почему так вообще происходит?

Почему у азиатов возникает аллергия на алкоголь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По-научному аллергия на алкоголь у азиатов называется алкогольным флеш-синдромом. Также можно услышать такое выражение, связанное с этим явлением, как «азиатский флеш». Примерно 40 % жителей азиатских стран страдают от этого синдрома. А возникает он из-за генетической мутации, которая мешает метаболизму алкогольных напитков.

У большинства людей токсичные составляющие алкоголя расщепляются и метаболизируются особым ферментов - альдегиддегидрогеназой (ALDH2). В то же время у многих жителей Восточной Азии этого фермента недостаточно. Поэтому в их организме легко накапливаются вредные вещества. В результате люди краснеют, их кожа покрывается сыпью. Может возникнуть у них и зуд.

На сегодняшний день нет лекарства, которое могло бы исправить эту генетическую мутацию. Поэтому лучшее, что могут сделать азиаты, - это бросить пить.

Кроме того, множество исследований показывает, что жители Азии с аллергией на алкогольные напитки сильнее подвержены развитию рака горла, пищевода, рта. Если же попытаться принимать препараты вроде пепсида для уменьшения симптомов аллергии, то это может привести к увеличению потребления алкоголя и к ухудшению исходов при раке.

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