Раскрыты секреты экономии британцев

«Например, тут есть очень чарити шопы, по-нашему секонд-хенд, где не только одежда, но и все на свете. Люди толпами ходят туда. Никто не брезгует давать вещам и десятую жизнь. Еще есть уличные барахолки, куда люди привозят вещи на своих машинах — огромные ряды всего на свете. Мы стараемся ездить на такие. Постоянно там что-то покупаем для дома или творчества», — описала она.