Известный художник рассказал об африканских митьках

Группа «Митьки» сложилась в 1980-е годы, впоследствии став массовым движением и сформировав вокруг себя целую субкультуру. Одним из ее символов стала тельняшка. По словам Шагина, в какой-то момент митьки превратились в интернациональное явление. «Люди подхватывали нашу идею и сами ее дальше развивали», — пояснил он.