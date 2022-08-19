Пара похудела на 150 килограммов и спасла свои отношения

Пара из Лонг-Айленда, США, сбросила 150 килограммов, чтобы спасти свои отношения. Историю их похудения рассказало издание New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

37-летний Кенни Тернер и 35-летняя Лорен Харви познакомились в 2018 году и уже тогда страдали от ожирения. Тернер весил 186 килограммов и понимал, что ему необходимо похудеть, чтобы сохранить здоровье и отношения с Харви, которая на тот момент весила 134 килограмма.

«Я знаю, что вес накладывал отпечаток на наши отношения. Мне было некомфортно, но я не понимал до конца, насколько»,

— рассказывает Тернер.

Осенью 2019 года пара решилась на рукавную гастропластику — операцию по уменьшению объема желудка. По словам Тернера, он скептически относился к такому способу снижения веса, но перестал тревожиться, когда понял, что Харви тоже хочет прооперироваться.

Сейчас вес Тернера составляет 96 килограммов, а Харви — 74. Пара следит за свои рационом: в их приемы пищи входит еда с высоким содержанием белка и низким содержанием жира.

Тернер ходит в спортзал не менее четырех раз в неделю. Харви также занимается спортом, регулярно гуляет и ходит в походы по выходным. Они собираются скрепить свой союз узами брака в конце текущего года.

«Когда я встретила своего теперешнего жениха, я была близка к своему самому большому весу. Но это не имело значения. Он все равно любил меня. Он любил меня за то, какая я есть, несмотря на мой вес»,