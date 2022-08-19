Сколько на самом деле лет женщине "бальзаковского возраста"

Все мы хотя бы раз в жизни слышали выражение "женщина бальзаковского возраста", но мало кто знает, откуда оно возникло и кто на самом деле относится к таким женщинам. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: unsplash unsplash

В 1842 году был опубликован роман французского писателя Оноре де Бальзака "Тридцатилетняя женщина". Современники автора посчитали, что в качестве прототипа главной героини выступила графиня Лаура де Берни, с которой у Бальзака были отношения в молодости. На момент их романа писателю было 25, а Лауре 45.

Как отмечал литературный критик Жюль Жанен, посредством своего произведения Бальзак открыл "женщину от тридцати до сорока лет и даже старше". Автор другой рецензии отметил, что "сорокалетняя женщина вытеснила из литературы шестнадцатилетнюю барышню". Таким образом, возраст главной героини романа Бальзака вырос с 30 до 40 лет.

Что интересно, выражение "бальзаковский возраст" прочно укрепилось в русском языке, но в других языках не существует его аналогов. Кроме того, чаще всего его употребляют в иронично-уничижительном ключе.

Например, герой рассказа Антона Чехова "От нечего делать", застав 33-летнюю жену за поцелуем с 19-летним юношей, произносит:

"Надоела белужина, так вот к сардинкам потянуло. Ах ты, бесстыдница! Впрочем, что ж? Бальзаковский возраст! Ничего не поделаешь с этим возрастом!".

Чехов, в целом, довольно часто оперировал этим выражением. Так, когда его сестре Марии сделал предложение руки и сердца художник Исаак Левитан, знаменитый писатель так прокомментировал новость родственницы:

"Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты".