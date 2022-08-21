Что нужно сделать сразу же после утери смартфона

По его словам, первое, что нужно сделать при утере гаджета - это заблокировать сим-карту. Если успеть сделать это вовремя, то тот, кто найдёт телефон, не сможет воспользоваться интерне-банкингом и вывести деньги с карточек с помощью приложений. После того, как сим-карту будет заблокирована, необходимо посетить салон связи своего мобильного оператора, где можно попытаться восстановить критически важную информацию с утерянного телефона с помощью использования резервной копии в облаке. Самое главное, как подчеркнул эксперт, это время. Важно его не упустить и успеть заблокировать доступ к своим социальным сетям и другим важным интерне-сервиса, оперативно поменяв пароли ко всем личным аккаунтам. Ранее стало известно о том, как попасть в "чёрный список" мошенников.