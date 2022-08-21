Что нужно сделать сразу же после утери смартфона

Потеря мобильного телефона для современного человека может обернуться серьёзными неприятностями. Об этом предупредил эксперт Денис Кусков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Прайм".
По его словам, первое, что нужно сделать при утере гаджета - это заблокировать сим-карту. Если успеть сделать это вовремя, то тот, кто найдёт телефон, не сможет воспользоваться интерне-банкингом и вывести деньги с карточек с помощью приложений. После того, как сим-карту будет заблокирована, необходимо посетить салон связи своего мобильного оператора, где можно попытаться восстановить критически важную информацию с утерянного телефона с помощью использования резервной копии в облаке. Самое главное, как подчеркнул эксперт, это время. Важно его не упустить и успеть заблокировать доступ к своим социальным сетям и другим важным интерне-сервиса, оперативно поменяв пароли ко всем личным аккаунтам. Ранее стало известно о том, как попасть в "чёрный список" мошенников.