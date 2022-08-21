Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Озвучено, что нужно сделать сразу же после утери смартфона

Deita.ruиещё 1

Потеря мобильного телефона для современного человека может обернуться серьёзными неприятностями. Об этом предупредил эксперт Денис Кусков, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Прайм".

Что нужно сделать сразу же после утери смартфона
Фото: Deita.ruDeita.ru

По его словам, первое, что нужно сделать при утере гаджета - это заблокировать сим-карту. Если успеть сделать это вовремя, то тот, кто найдёт телефон, не сможет воспользоваться интерне-банкингом и вывести деньги с карточек с помощью приложений. После того, как сим-карту будет заблокирована, необходимо посетить салон связи своего мобильного оператора, где можно попытаться восстановить критически важную информацию с утерянного телефона с помощью использования резервной копии в облаке. Самое главное, как подчеркнул эксперт, это время. Важно его не упустить и успеть заблокировать доступ к своим социальным сетям и другим важным интерне-сервиса, оперативно поменяв пароли ко всем личным аккаунтам. Ранее стало известно о том, как попасть в "чёрный список" мошенников.

Истории,Денис Кусков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители