На Марсе появится растение под названием люцерна

В рамках эксперимента команда специалистов высадила растение в вулканическую почву, заменяющую марсианский реголит. Уникальность люцерн заключается в том, что они могут стать предшественниками перед высадкой редиса, репы и других культур.

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Так, первое растение может стать прародителем всех прижившихся на красной планете культур. Стоит добавить, что дополнительных удобрений люцерна не требует и совершенно прекрасно ведет себя в необычных условиях.