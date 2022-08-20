80 дней в подвале ужасов: как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы

У 12-летней бельгийки Сабины Дарденн были ангельское лицо, голубые глаза, кудрявые волосы. «И невыносимый характер», — всегда добавляла ее мать. Ей не нравилось, что дочь любит футбол, играет в машинки и катается на роликах, — нет бы брала пример со своих сестер с более женственными увлечениями. Однако именно бойкий характер помог Сабине, когда ее похитил серийный убийца и педофил. «Лента.ру» рассказывает, как девочка из города Турне в Бельгии не сдалась и дождалась освобождения.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

День похищения

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28 мая 1996 года 12-летняя Сабина Дарденн отправилась в школу на зеленом велосипеде, который ей подарил крестный. Дорога до школы занимала примерно 10 минут. Обычно бельгийка на середине пути встречалась с подругой и ее младшим братом и доезжала до школы вместе с ними. Однако в тот день ее никто не ждал, и она продолжила путь в одиночестве. На улице было подозрительно тихо: ни собак, ни машин, ни спешащих на работу людей. Все изменилось, когда перед ней неожиданно возник ржавый фургон.

Внезапно дверь автомобиля открылась, из него появился неизвестный мужчина и схватил Сабину. Затем он закрыл ей рот и глаза и завернул в грязный плед. Похититель несколько раз пытался заставить девочку проглотить какие-то таблетки, но она начинала кричать. Сабина пыталась узнать, как зовут мужчину и что ему от нее нужно, но он не отвечал.

Похититель предупредил, что, если она не выпьет таблетки добровольно, он все равно заставит ее это сделать. Тогда Сабина положила их в рот и запила кока-колой.

Пока фургон ехал в неизвестном направлении, Сабина прокручивала в голове альтернативные сценарии: она думала, как можно было спастись, что было бы, если бы она закричала и позвала на помощь. Ее сердце бешено колотилось, живот болел от волнения, а одежда стала мокрой от пота.

Когда фургон остановился, мужчина попросил девочку залезть в железный ящик, напоминавший коробку для инструментов. Она начала сопротивляться и настаивать на том, что не поместится в него. В итоге неизвестный с помощью напарника силой затолкал пленницу в ящик и закрыл крышку

Автомобиль проехал еще примерно километр, после чего ящик занесли в помещение и приказали Сабине вылезать. Она оказалась в темной комнате один на один с незнакомым мужчиной. Вокруг были детские игрушки, и виднелась маленькая кроватка. На полу валялись инструменты и кирпичи.

Похититель налил Сабине стакан молока, а затем отвел на второй этаж. Там стояла двухъярусная кровать. Он надел цепь на шею пленницы и приковал ее к лестнице кровати. Сабина проплакала всю ночь.

Коварный план

Утром мужчина якобы раскрыл цель похищения. Он сказал: «Ты в серьезной опасности. Один очень влиятельный человек хочет твоей смерти. Он — главарь нашей банды. Когда твой отец был жандармом, он поймал его, и теперь настало время мести. Выбор пал на тебя. Твоему отцу придется заплатить выкуп в три миллиона бельгийских франков».

На третий день похититель сказал Сабине, что ее родители якобы отказались платить выкуп, и теперь ее придется убить. Но затем он предложил девочке спасти ее и отвел в подвал дома, где за выдвижным шкафом скрывалась крошечная комната. Там был старый матрас, кишащий клопами, небольшая полка, две лампы, старый телевизор, игровая приставка и маленькая скамейка. В комнатушке также имелись вентилятор и столик.

Мужчина снабдил пленницу молоком, водой и заплесневелым хлебом. Он велел Сабине сидеть тихо и не привлекать к себе внимание. Каждый раз, когда он спускался вниз, он говорил «это я», прежде чем открыть дверь

Несмотря на то что девочка провела несколько дней со своим мучителем, она по-прежнему не знала, кто он такой. Сабина попробовала выведать у мужчины информацию о его прошлом и настоящем. Он рассказал, что в доме, где они находились, живет банда опасных преступников. По его словам, он был холост и не имел детей. Все это было неправдой.

«Смирись со своей судьбой»

Похититель насиловал девочку каждый день и мыл ее всего один раз в неделю. Спустя несколько недель заключения Сабина получила комплект одежды — майку и шорты.

13 июня пленница написала первое письмо семье. Она рассказала, как скучает по своей теплой кровати и переживает, что больше никогда не увидит родственников. Она интересовалась, смогут ли родители все-таки заплатить выкуп и освободить ее из заточения. Сабина отдала письмо похитителю, чтобы тот передал его ее отцу и матери.

Мужчина соврал, что родители ответили дочери следующее: «Будь тихой, послушной и хорошо ешь. Деньги найти не получится. Смирись со своей судьбой, теперь мужчина, который украл тебя, — твой муж». Эти слова травмировали девочку — она сразу же в них поверила и начала винить себя в том, что была непослушной и доставляла много хлопот семье. Тем не менее она не теряла надежды измениться и заслужить прощения.

21 июня похититель уехал в так называемую командировку и оставил Сабину одну на пять дней. В те дни она начала внимательно разглядывать стены комнаты. Она подумала, что под слоем краски могли скрываться следы бывших пленников подземелья. Тогда она вспомнила про объявление в газете о пропаже двух девочек-подростков и ужаснулась, найдя на стенах написанные имена.

После возвращения похититель каждую ночь спал в одной кровати с Сабиной и приковывал ее цепью к своей ноге, чтобы она не сбежала. Когда мужчина стал больше доверять пленнице, он разрешил ей иногда самостоятельно перемещаться по дому и читать журналы.

В одном из них Сабина обнаружила информацию о подписке с адресом, на который приходили свежие выпуски. По индексу она поняла, что находится в нескольких сотнях километров от дома. Она также узнала, что ее мучителя зовут Марк Дютру.

9 июля бельгийка написала еще одно письмо родителям с мольбами о прощении. Они якобы ответили, что она должна терпеть и дальше. Состояние Сабины ухудшалось: ее кожа была в раздражениях от укусов насекомых, которые жили в матрасе. Из-за того что она не чистила зубы, они начали сильно болеть.

В одном из писем, которое Сабина адресовала матери, она рассказала обо всем, что ей пришлось пережить, и пообещала измениться.

Еще одна жертва

В начале августа у Сабины открылось кровотечение, и Дютру снабдил ее памперсами, которые она меняла каждые полчаса. Изнасилования прекратились, преступник перестал интересоваться судьбой пленницы.

Думая, что она умирает, Сабина попросила у похитителя привести подружку. Через день Дютру сообщил, что он привел еще одну девочку, которой оказалась 14-летняя Летиция Делез.

Спустя несколько дней пленницы оказались наедине. Летиция рассказала Сабине, что ее ищет вся Бельгия, а родители не находят себе места. Сабина не сразу поверила словам новой знакомой из-за ответов на письма, которые Дютру передавал от родителей.

Затем Летиция поведала свою историю похищения, которая была идентична тому, как преступник похитил Сабину. Различие заключалось в том, что она была старше и не поместилась в ящик, поэтому ее внесли в дом в покрывале.

С момента появления Летиции Сабина окончательно перестала интересовать Дютру. Несмотря на весь ужас происходящего, она испытывала от этого лишь облегчение.

Вскоре похититель перестал спускаться в подвал и приносить пленницам воду и еду. Спустя три дня у девочек из запасов осталось только печенье. Чтобы меньше хотеть пить, они старались больше спать. 15 августа они улеглись на матрас, прижались друг к другу и вдруг услышали мужские голоса и звон разбивающихся бутылок

Сабина сказала Летиции, что раньше никогда не слышала таких звуков. Но вскоре раздалось знакомое и одновременно леденящее кровь «это я», и на лестнице показался Дютру, но он был не один. Увидев его, Сабина начала истерически кричать, что никуда не пойдет, и тогда вторая пленница взяла ее за руку и произнесла: «Не бойся, это полиция».

Свобода

Оказалось, что очевидцы похищения Летиции успели запомнить номер фургона и сообщили его в полицию. Тогда и вскрылось, что машина принадлежит Марку Дютру. Однако полицейские никак не ожидали увидеть в подвале и без вести пропавшую Сабину.

После того как девочек освободили, они начали помогать следствию. Первое, о чем рассказала Сабина, — что ей очень стыдно за то, что Летиция попала в плен из-за нее. Сабина провела в плену 80 дней. Когда бельгийка вернулась домой, ее ждали родственники, соседи и репортеры. Все стремились обнять ее и получить подробности похищения.

Больше всего Сабине запомнилась встреча с бабушкой, которая шепнула ей на ухо: «Я так рада тебя видеть!» По словам девочки, эти слова придали ей уверенности в том, что она любима.

На встрече с семьей бывшая пленница расспрашивала о делах родных, она не хотела вспоминать о том, что с ней случилось, и переводила тему, как только кто-то пытался выведать подробности заточения.

«Я хотела все забыть и создать себя заново. Такой, как я хочу. Главное было не погружаться в эту историю каждый день»,

— Сабина Дарденн.

Однако Сабина все же узнала, кем был ее похититель и какое у него было прошлое.

Семья убийц

Дютру родился 6 ноября 1956 года в Брюсселе в семье учителей. После развода родителей он остался со строгой и скупой на эмоции матерью. В 16 лет Дютру уехал из дома, не в силах больше выносить жестокость родительницы.

В 19 лет он женился, в браке родились двое детей. Тогда молодой отец начал угонять машины, грабить и торговать наркотиками. Он мечтал быстро разбогатеть. К 1983 году Дютру стал владельцем семи объектов недвижимости в Шарлеруа и его окрестностях. В тот же период у него начался роман с 23-летней Мишель Мартен, учительницей младших классов. Ради новой возлюбленной мужчина бросил семью и детей.

В 1986 году Мартен и Дютру были арестованы за похищение и изнасилование пяти девочек, младшей из которых было 11 лет. Дютру приговорили к 13,5 года тюрьмы, а Мартен — к пяти. Пара поженилась в 1989 году, находясь в заключении.

В апреле 1992 года Дютру освободили за хорошее поведение. Мартен также вышла на свободу, но с условием, что они оба будут находиться под надзором психиатра. Впоследствии успокоительные средства, прописанные психиатром, мужчина будет использовать для усмирения пленниц.

24 июня 1995 года Дютру похитил восьмилетних Жюли Лежен и Мелиссу Руссо, которые погибли от голода и отсутствия воды. Мартен не пыталась помочь пленницам, объясняя это тем, что боялась своего мужа. Следующими жертвами Дютру стали 17-летняя Эн Маршал и 19-летняя Эфье Ламбрес. Он накачал их наркотиками и закопал заживо.

В конце года Дютру попал под следствие за причастность к краже нескольких автомобилей. Он находился под стражей с декабря по март. В это время полиция дважды обыскивала его дом, в подвале которого были пленницы. С полицейскими был слесарь, ответственный за вскрытие дверей. Он услышал крики из подвала и обратил на это внимание. Однако сотрудники полиции решили, что звуки доносятся откуда-то снаружи и не стали проверять помещение. Они обнаружили кассеты с детской порнографией, которые снимал Дютру, но даже не стали их смотреть. Из-за их халатности девочек не спасли

Выйдя из-под стражи, преступник начал искать замену умершим пленницам. Его выбор пал на Сабину и Летицию. К счастью, их удалось вовремя обнаружить и спасти 15 августа 1996 года.

В течение нескольких недель после освобождения Сабины и Летиции полицейские нашли захороненные тела четырех жертв Дютру. В домах преступника были найдены сотни видеозаписей с детской порнографией.

20 октября 1996 года в Брюсселе прошел «Белый марш», который организовали родители жертв Дютру. В шествие приняли участие более 300 тысяч человек, они несли в руках белые шары, белые розы и белые лилии. Люди требовали правосудия и справедливости. Их возмущало то, что Дютру в начале 1990-х годов так рано выпустили из тюрьмы. Протестующие были убеждены в том, что к делу преступника каким-то образом причастны высшие эшелоны бельгийского общества, благодаря которым насильнику якобы и удавалось оставаться на свободе.

Спустя восемь лет после ареста, 23 июня 2004 года, Марк Дютру был приговорен к пожизненному заключению, а его к тому времени уже бывшая супруга — к 30 годам тюрьмы.

В Бельгии преступник может быть досрочно освобожден, отсидев треть срока либо 15 лет с приговором о пожизненном заключении. Этой возможностью воспользовалась Мишель Мартен. Летом 2012 года она была выпущена из тюрьмы и отправилась жить и работать в монастырь в городе Малон на юге Бельгии. Она проведет в стенах обители остаток своих дней. Решение об условно-досрочном освобождении Мартен вызвало волну протестов в бельгийском обществе.