«Я б его своими руками расстрелял»

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных бандах СССР. Своей дерзостью и жестокостью бандитские группировки советских времен ничуть не уступали тем, что появились в лихие 90-е на руинах СССР. В прошлый раз речь шла о том, как Иван Митин, передовик производства из подмосковного Красногорска, сколотил банду, которая в начале 1950-х держала в страхе столицу. Сегодня «Лента.ру» рассказывает, как за бандитами Митина, прославившимися своей жестокостью, охотились лучшие сыщики Советского Союза. Среди них был легендарный оперативник МУРа Владимир Арапов, ставший прообразом Глеба Жеглова из знаменитого советского телесериала «Место встречи изменить нельзя».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Руководил всеми следствиями по делу банды

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Митина комиссар милиции третьего ранга Александр Овчинников. Он выдвинул версию, что к преступлениям могут быть причастны на первый взгляд вполне законопослушные люди. Именно это направление в итоге оказалось решающим» (полковник в отставке Александр Тарасов).

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Первым делом стражи порядка стали искать следы разбойников через своих осведомителей в преступном мире московского региона. В числе первых, на кого пало подозрение, были остатки банды вора в законе Павла Андреева (Пашка Америка), который к тому времени уже отбывал срок на зоне.

Однако Андреев категорически отрицал причастность своих подельников к кровавым налетам. Да и остальная криминальная агентура угрозыска в один голос твердила: никто в уголовной среде к этим нападениям отношения не имеет.

Все свидетели дерзких преступлений рассказывали сыщикам, что руководил бандитами высокий парень в коричневом кожаном пальто — сам Иван Митин. На одном рукаве пальто была аккуратная заплатка треугольной формы на месте ранее вырванного кусочка кожи.

Чаще всего главаря сопровождал низкорослый подельник, одетый в телогрейку, — Вячеслав Лукин: как правило, именно он доставал дерматиновую сумку, в которую складывал деньги из кассы. Однако эти приметы так и не помогли милиционерам выйти на бандитов.

Между тем они вновь заявили о себе: 30 октября 1951 года совершили налет на магазин Горпромторга «Ткани» в Сокольническом переулке. Спустя пару недель после этого, рассматривая посетителей буфета на станции «Удельная» в Раменках, милиционеры обратили внимание на троих молодых людей.

Предчувствие стражей порядка не обманули — это был Митин в компании сообщников Ивана Агеева и Александра Аверченкова. На станции они оказались случайно: ездили к отцу Ивана в Кратовское лесничество, не застали его на месте и, возвращаясь обратно, решили выйти на «Удельной» и выпить пива.

Бандиты тоже заметили милиционеров, но вели себя довольно нагло и развязно — понимали, что патрульные вряд ли будут устраивать перестрелку в людном месте.

Из налетчиков — в студенты

Разбойники оказались правы: заметив у Митина в кармане пистолет ТТ, милиционеры не решились стрелять в толпе и стали ждать, когда подозреваемые выйдут на улицу. Однако удача в этот день снова оказалась на стороне бандитов: неожиданно для милиционеров они выскочили на перрон, спрыгнули на железнодорожные пути и бросились в сторону леса.

Патрульные открыли огонь на поражение, но ни одна пуля не достигла цели: преступникам удалось скрыться. Перед тем как затеряться в лесу, Митин несколько раз выстрелил в милиционеров и тоже промахнулся.

После этого случая Иван Агеев решил завязать с криминалом: распрощавшись с Митиным, он уехал в город Николаев и в 1952 году поступил в Военно-морское минно-торпедное авиационное училище

Место Агеева в банде занял отбывший срок за хулиганство и вернувшийся в Красногорск в 1951 году приятель Митина — уроженец деревни Сталинская Василий Николаев. Впрочем, в банде он пробыл недолго. Так и не сумев прописаться в городе, летом 1952 года Николаев был осужден занарушение паспортного режима. Бывшего подельника бандиты не бросали, ездили к нему в мурманский лагерь, регулярно передавали деньги.

А в 1952 году о высшем образовании задумался и Вячеслав Лукин. Он поступил в МАИ, но, в отличие от Агеева, решил не уходить из банды и совмещать разбой с учебой.

Новая серия налетов банды Митина началась в августе 1952 года, когда его подручные похитили четыре тысячи рублей из чайной на станции Снегири в Истринском районе Подмосковья. Жертвой нападения стал сторож заведения по фамилии Краев: он выскочил из подсобки с ружьем и сразу же был застрелен.

Гибель от рук разбойников ждала в сентябре и двух посетителей павильона «Пиво — воды» на платформе Ленинградская. Ворвавшись в павильон, Митин, Аверченков и Лукин направили оружие на продавщицу и, вырвав у нее из рук дамскую сумку, начали запихивать туда деньги из кассы.

На помощь женщине бросились два посетителя, но один из них получил смертельное ранение, едва встал из-за стола, а его товарищ получил пулю в голову, как только подбежал к Митину.

Финальные гастроли

Выбежав на перрон, бандиты запрыгнули в электричку, отбывающую в область, и доехали до следующей станции. Там разбойники рассовали наличные по карманам и выбросили сумку в реку Сходню.

На новое дело в районе Ботанического сада Митин с сообщниками отправились 1 ноября 1952 года

Ворвавшись в магазин на Лиственничной аллее, грабители, как обычно, приказали всем посетителям лечь на пол. Однако кассира магазина бандиты не испугали: женщина отказалась отдавать им выручку, и Митин выстрелил ей в плечо. Вытащив из кассы 24 тысячи рублей, налетчики сбежали.

Примерно через полчаса на Сусоколовском шоссе им встретился младший лейтенант Грошев, участковый из 111-го отделения милиции. На просьбу предъявить документы Митин ответил выстрелом, который стал для милиционера смертельным.

В январе 1953 года банда совершила один из своих последних налетов. Разбойники выбрали день, когда Лукин прибыл на выездной матч в подмосковные Мытищи, но вместо стадиона отправились в сберкассу на площади Дзержинского. Ворвавшись в помещение, они подперли дверь лежавшей неподалеку чугунной батареей отопления и приказали всем лечь на пол. Но бандиты не заметили, что кассирша успела нажать тревожную кнопку.

Сигнал, поступивший в отделение милиции, решил проверить дежурный: набрав по телефону номер сберкассы, на том конце он услышал мужской голос. На вопрос, сберкасса ли это, незнакомец ответил «Нет, стадион!» — и бросил трубку.

Когда на место налета прибыла опергруппа, разбойники уже скрылись, похитив 30 тысяч рублей

Осмотрев помещение, сыщики нашли обойму от ТТ — как выяснилось позже, она выпала из пистолета в момент, когда Митин ударил им по голове поднявшую крик кассиршу. Кроме того, на полу остались галоши, которые почему-то бросил один из разбойников. Изучив обувь, эксперты установили, что галоши были надеты на ботинки 39 размера.

Подошву ботинка украшал рельефный рисунок в форме елочки. Выслушав рассказ звонившего в сберкассу дежурного, Владимир Арапов обратил внимание на ответ преступника, в котором он упомянул стадион.

Сыщик предположил, что грабителями могли быть спортсмены. Составив карту налетов, Арапов заметил: все они были совершены неподалеку от спортивных сооружений. Обращала на себя внимание и другая закономерность: бандиты орудовали в Москве и окрестностях Красногорска, но никогда не нападали в самом Красногорске. Поэтому следователи предположили, что налетчики, скорее всего, живут в Красногорске и опасаются грабить там, где их могут легко опознать. И на этот раз чутье их не подвело.

Роковая бочка

Вскоре Митин и его бандиты допустили фатальную ошибку: в феврале 1953 года около красногорского Дома культуры бандиты на кураже похитили бочку с пивом и распивали его прямо рядом с местом кражи. Когда возмущенная продавщица вызвала на место участкового, тот сразу же потребовал у дебоширов документы и составил протокол.

Похитители извинились за инцидент и возместили стоимость всей бочки. Когда о произошедшем узнали руководители опергрупп, у них сразу возник вопрос: почему простые студенты и работяги с такой легкостью сорят деньгами? Оперативники установили слежку за любителями пива и узнали, что те часто собираются на Красногорском стадионе.

Начались задержания, которые проходили в квартирах фигурантов. При обысках оперативники находили у них десятки тысяч рублей, которые преступники хранили в шкафах, тумбочках и под кроватями.

Арест бандита Николая Григорьева, который участвовал только в налете на магазин в Тимирязевском районе столицы, стал настоящим шоком для его жены и маленькой дочери. Григорьев получил 15 лет колонии, но отбыл лишь 11 и был выпущен по УДО за примерное поведение.

На зоне в Пермской области он старательно работал кузнецом и обучал своему мастерству других заключенных. К моменту задержания успел обзавестись семьей и Борис Коровин, который, как и Григорьев, участвовал лишь в одном налете и, отсидев 10 лет из назначенных ему 15, также вышел по УДО.

Деньги для заключенного

Не ушел от ответственности и отбывавший наказание за нарушение паспортного режима Василий Николаенко. Доказательства его вины у сыщиков были железные: стражам порядка стало известно, что Лукин в компании своего друга, хоккеиста Базаева, собирается ехать в Мурманск. К подозреваемым в купе под видом пассажира подселили оперативника.

После того как выяснилось, что Николаенко входил в банду Митина, его арестовали, судили и приговорили к 25 годам лишения свободы. Вскоре в руках у милиционеров оказался и Лукин: эксперты изучили обувь студента и выяснили, что брошенные в сберкассе галоши принадлежали именно ему.

Лукин отпирался недолго — рассказал, что во время налета впопыхах потерял одну галошу и, чтобы не искать первую, решил бросить и вторую.

«Арестанта самолетом доставили в Москву»

Сотрудничество со следствием и непричастность к убийствам во время налетов спасли Лукина от смертной казни, но он все равно получил 25 лет лишения свободы. К слову, на суде Лукин обвинил в своей поломанной судьбе отца, который ушел из семьи в 1948 году.

По мнению Вячеслава, отец остановил бы его от рокового решения стать бандитом

Такого позора отец Лукина не вынес: спустя несколько лет он умер в лечебнице, куда попал с тяжелым психическим расстройством. А Вячеслав бежал из колонии и добрался до Красногорска, где был задержан и доставлен обратно на зону.

В итоге бандит отсидел срок от звонка до звонка и скончался спустя год после освобождения от подхваченного на зоне туберкулеза. Между тем среди задержанных по делу банды Митина оказался и курсант Агеев.

То, что Иван одумался и решил встать на путь исправления, не спасло его от наказания — 15 лет лишения свободы, из которых, впрочем, до УДО он отсидел лишь пять.

Главный оружейник банды Петр Болотов по приговору суда получил 25 лет лагерей. Он хранил весь бандитский арсенал — два револьвера «Наган» и пистолеты Vis.35, Frommer Stop, Walther P38 и ТТ — у своего 43-летнего родственника, бывшего военного, капитана в отставке Николая Семихатова. При обыске у него изъяли все оружие. По приговору суда Семихатов получил десять лет лишения свободы.

В числе подозреваемых оказался и сопровождавший Лукина в Мурманск хоккеист Базаев, который работал токарем на КМЗ. Однако доказать его причастность к налетам сыщикам так и не удалось, поэтому по делу он проходил свидетелем.

«Обошлось без жертв»

В ходе допросов фигурантов следователи выяснили, что к смертям 11 и ранениям 12 (по другим данным - 18) человек причастны только двое налетчиков — Митин и его подельник Александр Самарин. За главарем банды группа захвата прибыла 14 февраля 1953 года к нему на квартиру.

Сопротивления при аресте Иван не оказал и сознался в организации 28 налетов, в ходе которых добычей бандитов стали более чем 300 тысяч рублей. К слову, новость о задержании Митина шокировала начальника Красногорского отдела милиции, который знал Ивана лично и жил рядом.

А Самарина, который на тот момент уже отбывал срок в Свердловской области, и задерживать не пришлось. Доставленный из колонии в Москву, он на допросе сознался, что застрелил оперативника Кочкина.