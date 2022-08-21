Мирон Ветрогон: что запрещено делать 21 августа

Сегодня православные волгоградцы чтят память Мирона – чудотворца, епископа Критского.
Святой родился в III веке в небогатой семье на острове Крит, был воспитан в благочестии и с детства занимался земледелием. Мирон рано женился и много трудился, чтобы обеспечивать семью.
В годы гонений на христиан при императоре Декие святой поддерживал и укреплял души верующих. После смерти императора Мирона рукоположили в епископы.
Он умер в 350 году. Считается, что тогда ему было 100 лет.
На Руси Мирона называли Ветрогоном, поскольку в день его памяти часто был сильный ветер.
В этот день категорически запрещено ругаться, спорить, ссориться и обижаться на близких людей.
Также не стоит утруждать себя домашними хлопотами и строить планы на будущее.