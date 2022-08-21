Мирон Ветрогон: что запрещено делать 21 августа

Сегодня православные волгоградцы чтят память Мирона – чудотворца, епископа Критского.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Святой родился в III веке в небогатой семье на острове Крит, был воспитан в благочестии и с детства занимался земледелием. Мирон рано женился и много трудился, чтобы обеспечивать семью.

В годы гонений на христиан при императоре Декие святой поддерживал и укреплял души верующих. После смерти императора Мирона рукоположили в епископы.

Он умер в 350 году. Считается, что тогда ему было 100 лет.

На Руси Мирона называли Ветрогоном, поскольку в день его памяти часто был сильный ветер.

В этот день категорически запрещено ругаться, спорить, ссориться и обижаться на близких людей.