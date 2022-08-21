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1 час назад

Дикую черную кошку кодкод удалось снять на видео в естественной среде

Газета.Ru

Чилийским зоологам удалось снять на видео редчайшую кошку Патагонии кодкод, причем не обычную, а черную — такой окрас обусловлен редкой мутацией. Об этом сообщает CNN.

Дикую черную кошку сняли в естественной среде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Южноамериканская кошка кодкод (или гуинья) обитает на территории Патагонии — региона, который делят Чили и Аргентина. Большинство особей имеют серовато-коричневый окрас с черными пятнами и черные кольца на хвосте. Но некоторые рождаются полностью черными из-за редкой мутации, при которой из цепи ДНК исчезает всего одна "буква". Это приводит к повышенной выработке феомеланина — темного пигмента, содержащегося в кошачьей шерсти.

Именно черную кошку, носительницу этой мутации, удалось снять ученым, которые искали ее несколько дней. Животное в итоге выследили по экскрементам, а "поймали", когда оно бежало прямо навстречу ученым по тропинке. Еще несколько минут кошка наблюдала за учеными и совершенно их не боялась. Такая встреча — большая удача, так как этот вид известен своей скрытностью, а в последние годы становится все более редким. Из-за уничтожения дождевых лесов умеренной зоны, их среды обитания, их численность сократилась до примерно 10 тысяч особей.

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