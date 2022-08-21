Что будет, если кислород на Земле исчезнет на 60 секунд

Давайте представим, что вы спокойно шли по улице и внезапно почувствовали, что вам не хватает воздуха. Что произошло бы дальше, если бы весь кислород на планете исчез на одну минуту?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ведущий YouTube-канала The Infographics Show рассказал, что случилось бы с людьми и другими живыми существами на Земле, если бы на 60 секунд пропал весь кислород.

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Всего есть два сценария, по которым могут развиваться события после исчезновения кислорода на планете. Первый заключается в том, что Земля просто разрушится, причём почти мгновенно. В то же время если бы не стало на планете лишь кислорода, то всё развивалось бы по-другому и у людей был бы шанс выжить.

Итак, сценарий первый, при котором кислород в атмосфере исчезает. Через одну секунду небо немного изменится, так как солнечным лучам уже нужно будет проходить через меньшее число газов, чтобы достичь Земли. Кроме того, спустя одну секунду ваше внутреннее ухо взорвётся из-за мгновенного изменения давления воздуха, которое вызвано нехваткой кислорода.

Вообще атмосфера нашей планеты состоит на 21 % из кислорода. При исчезновении кислорода резко изменится атмосферное давление. Причём опасным для вас будет не само изменение давления, а скорость этого изменения. Если кислород пропадёт мгновенно, то это будет как перемещение с уровня моря на 6500 футов (около 2 км) над уровнем моря. Поэтому у вас разорвутся барабанные перепонки и из ушей начнёт литься кровь.

Через три секунды вы всё ещё будете ощущать, как воздух попадает в ваши лёгкие, но вам его будет уже недостаточно. Кислород необходим клеткам организма для создания энергии. Если воздуха не будет, то клетки просто начнут постепенно умирать.

Даже если вам будет нечем дышать, то вы всё равно не умрёте мгновенно из-за нехватки кислорода. В среднем человек способен до необратимого повреждения мозга продержаться без воздуха примерно одну-две минуты.

Спустя пять секунд вы по-прежнему будете вдыхать воздух, но именно кислорода больше нет, поэтому такой процесс будет бессмысленным.

Через десять секунд самолёты, автомобили и другой транспорт останавливаются - просто перестают работать. Связано это с тем, что большинство двигателей работают благодаря смешиванию кислорода и бензина.

Помимо этого, без кислорода везде потухнет огонь.

Если же вы будете в момент исчезновения кислорода лететь на самолёте, то спустя 15 секунд его двигатели остановятся. Соответственно, лайнер просто начнёт падать. Даже кислородные маски не помогут, так как воздух, которым вы теперь дышите, в основном состоит из азота, а он способен привести к ожогам, спазмам, отёкам тканей горла и к смерти. К сожалению, никто из пассажиров самолёта не выживет к тому моменту, когда через минуту кислород вновь появится.

Через 30 секунд после исчезновения кислорода вы, скорее всего, упадёте на колени, пытаясь дышать. Также вы начнёте ощущать лёгкое жжение. Дело в том, что из-за исчезновения кислорода солнечным лучам понадобится меньше времени, чтобы достичь поверхности Земли. Кроме того, озон сам по себе состоит из трёх атомов кислорода, поэтому озонового слоя тоже у планеты больше не будет. В результате ваша кожа, если будете стоять на улице, начнёт в буквальном смысле поджариваться и покрываться ожогами. Поскольку кислорода больше нет, то клетки в вашем теле станут погибать ещё быстрее. Из-за ультрафиолета может повредиться и ДНК - вплоть до появления различных мутаций, которые могут привести в ближайшее время к раку.

Из-за исчезновения озонового слоя начнут быстро таять ледники, а воды океана будут кипеть. Глобальные температуры в целом начнут сильно повышаться.

Спустя 60 секунд после исчезновения кислорода вы начнёте синеть и терять сознание. Кислорода в вашей крови больше не останется. Если вы в ближайшее время не найдёте источник кислорода, то вас уже нельзя будет спасти. В живых к этому моменту останутся рыбы, киты, черепахи, тюлени.

Когда спустя минуту кислород вернётся на Землю, вы придёте в себя и начнёте кашлять. Возможно, у вас будут проблемы с равновесием из-за внутреннего уха, но вы всё же восстановитесь.

Второй сценарий заключается в том, что кислород исчезнет на 60 секунд не только в атмосфере, но и на всей планете. В этом случае Земля была бы уничтожена задолго до того, как прошла бы минута.

Каждое живое существо по большей части состоит из воды. Кислород в целом нужен, чтобы внутри живого организма происходили необходимые для поддержания жизни процессы. Другими словами, все люди и все живые существа просто исчезли бы сразу же после того, как пропал бы кислород. Всё, что останется от планеты, - множество атомов. Исчезнут также все здания и горы.

Уже спустя две секунды исчезнут океаны. На их месте останутся кальций и соль.

Все здания, сделанные из бетона, начнут рушиться сразу же. В итоге они превратятся в кремнезём и известь. Металлические каркасы при этом сварятся друг с другом, так как все металлы покрыты оксидным слоем, который исчезнет.

Деревья тоже начнут разваливаться, так как на более чем 40 % состоят из кислорода. В целом вся планета в скором времени после исчезновения кислорода превратится в пыль, поскольку кислород составляет примерно 45 % земной коры и мантии.

Через пять секунд все элементы, которые останутся от планеты, будут свободно парить в открытом пространстве. Далее начнёт образовываться планета без кислорода за счёт притяжения к ядру всех частиц. Химический состав у неё будет другой. Наиболее распространёнными элементами, как полагают учёные, станут пирит и сульфид железа.