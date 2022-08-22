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1 час назад

Биологи обнаружили, что дятлы умеют чувствовать сладкий вкус

Газета.Ruиещё 4

В ходе эволюции дятлы вернули себе способность различать сладкий вкус. Статья об этом опубликована в Current Biology.

Биологи обнаружили, что дятлы умеют чувствовать сладкий вкус
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сладкое привлекает множество живых существ, в особенности животных. В то же время, почти все птицы утратили рецептор для восприятия сладкого, но колибри и ряд певчих птиц вернули себе эту способность за счет изменения строения органов, воспринимающих вкус.

Ученые из Института исследования биологии и интеллекта Общества Макса Планка (The Max Planck Institute for Biological Intelligence) решили выяснить, произошло ли тоже самое у дятлов. В основном они питаются насекомыми, но некоторые виды также едят фрукты и пьют соки. Используя поведенческие тесты диких птиц, группа показала, что дятлы явно предпочитают сахар и аминокислоты воде. При этом вертишейки – представители группы дятлов, чей рацион почти полностью состоит из муравьев – отдавали предпочтение аминокислотам, но не сахарам.

Функциональный анализ вкусовых рецепторов подтвердил, что рецепторы дятла чувствительны к сахарам, а рецепторы вертишейки – нет.

В итоге ученые пришли к выводу, что дело в общем предке всех дятлов — уже у него вкусовой рецептор был модифицирован для восприятия сладкого.

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