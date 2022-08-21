Россиянка пожаловалась на таракана в больничной еде

«Лежим в отделении детской травматологии, и вот такую еду предлагают детям, с тараканами! А когда пытаешься разобраться, все пожимают плечами и говорят, мы тут ни при чем, пишите в соц.сети! Классное решение проблем!» - подписала она фото, на котором на фоне тарелки со вторым видно ложку с тараканом.