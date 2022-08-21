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1 час назад

Саратовчанка пожаловалась на таракана в больничной еде

Свободные новости

В тарелке с едой для пациентов жительница Саратова заметила таракана. Об инциденте сегодня, 21 августа, рассказала пользовательница Оксана Белых в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте.

Россиянка пожаловалась на таракана в больничной еде
Фото: vk.com/saratov_24vk.com/saratov_24

Женщина объяснила, что еду с насекомым принесли ребенку в отделении травматологии клинической больницы №1 имени Миротворцева.

«Лежим в отделении детской травматологии, и вот такую еду предлагают детям, с тараканами! А когда пытаешься разобраться, все пожимают плечами и говорят, мы тут ни при чем, пишите в соц.сети! Классное решение проблем!» - подписала она фото, на котором на фоне тарелки со вторым видно ложку с тараканом.

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