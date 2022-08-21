Кто на самом деле научил советских людей носить домашние тапочки

Домашние тапки – одна из примет традиционного российского быта. Говорят, что об этом пишут даже в европейских и американских туристических справочниках по нашей стране. Однако, так было не всегда. Тапочки прижились в прихожих наших квартир далеко не сразу.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Кто и когда впервые начал переобуваться дома

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Тапки – в смысле, легкая, мягкая обувь без каблука и, зачастую, без задника – возникли довольно давно. Можно вообще считать, что это один из самых древних видов обуви. Нечто подобное можно видеть и на древнеегипетских фресках, и на персидских миниатюрах. Есть даже версия, что такие домашние туфельки активно внедряли в восточных сералях, дабы наложницы султанов не разбежались.

Понятно, что в подобной обуви можно лишь по коврам вышагивать, и то неспешно, а по каменистым дорогам не очень-то походишь. Восточные мужчины в домашней обстановке тоже предпочитали носить такие туфли – в жарком климате это гораздо удобнее какой-нибудь дорожной обуви, да и ковры жаль сапожищами топтать.

В Европе и у нас в России до поры до времени обходились без домашних тапок. В Европе знать жила в замках, каменные полы которых не располагали к переобуванию. Бедный люд обитал в жилищах попроще, где полом иной раз служила хорошо утоптанная земля. В любом случае – не до тапок. Если уж очень надо было сбросить обувь, ходили просто босиком. Или, как вариант, в толстых носках. Во Франции, в Голландии, в некоторых регионах Германии простой народ активно носил деревянные сабо. Входя в дом, их сбрасывали и оставались в чулках или носках.

В России можно было видеть примерно ту же картину. Простолюдины у нас носили лапти или поршни (кожаная обувь без каблука), в жару обходясь собственными голыми пятками. Знать обувалась в сапоги. У знатных женщин вопрос комнатной обуви вообще не очень стоял, поскольку они в силу своего статуса должны были сидеть дома, выходя лишь в церковь или, крайне редко, в гости. В этом случае зажиточные люди передвигались в каких-нибудь санях или каретах. Поэтому женщинам шили легкие, мягкие сапожки, очень нарядные и тонкие.

Мода на тапки в Европе начала распространяться после крестовых походов, когда мужчины в числе прочих диковин стали привозить своим дамам с востока и изящные туфельки без задника. Времена менялись, быт становился более комфортным, привилегированный класс забыл о холодных каменных полах и обосновался во дворцах с паркетами. Вот тут-то и начался расцвет домашней одежды и обуви. В XVIII веке мужчины в неофициальной обстановке носили шлафроки (халаты), женщины – пеньюары (в «галантном веке» это было не белье, а домашняя одежда). К такой одежде полагались домашние туфли.

Все это очень понравилось Петру I, совершавшему свой знаменитый вояж по Европе. Вместе с прочими видами европейской одежды Петр внедрил в России и шлафрок с тапками. С тех пор в нашей стране образ богатого барина-домоседа стал прочно ассоциироваться с халатом и домашними туфлями. Именно так выглядит, например, знаменитый Обломов.

Когда домашняя обувь появилась в СССР

В общем, понятно, что домашние тапочки – это признак определенного уровня жизни, в котором есть место покою и комфорту. По этой причине в СССР повсеместно носить домашнюю обувь стали далеко не сразу.

Вначале быт подавляющего большинства населения мало отличался от дореволюционного. Крестьяне по-прежнему жили в избах с печным отоплением и с нужником во дворе, да и в городах отдельные благоустроенные квартиры имели далеко не все. И только в конце пятидесятых, когда ушли в прошлое потрясения эпохи индустриализации и коллективизации, и ужасы войны, правительство озаботилось, наконец, бытом и удобствами населения.

При Хрущёве начали активно возводить новые городские кварталы, народ стал перебираться из коммуналок и бараков в собственные, хоть и небольшие квартиры. Предприятия легкой промышленности расширили ассортимент выпускаемой продукции. В том числе, появились и домашние тапочки. Они перестали быть атрибутом барственности, но сделались неизменным признаком отдыха уставшего пролетария: диван, тапки, телевизор.

«Не ходи по чистому!»

И, наконец, еще одно, не менее важное обстоятельство. В нашей стране тапки прижились так хорошо и еще по одной причине: у русских издавна существует традиция мыть пол. В Европе с этим все обстояло совсем не так, как у нас. Каменные полы посыпали мелко нарубленным тростником, и уборка заключалась в том, что этот тростник выметали вместе разным мусором, объедками, которые просто-напросто швыряли на пол, и с прочей дрянью. А если пол земляной, то мыть его и вовсе не нужно. Когда появились красивые паркеты, их начали натирать воском. Более или менее современные представления о гигиене, как известно, возникли лишь в XIX веке, и то не повсеместно.

В России полы были, как правило, деревянными, особенно в лесистой части страны. По деревянным половицам ходили и знатные люди и простолюдины. И традиция содержать в чистоте себя и жилище возникла очень давно. Может быть, дело тут в том, что дрова в Европе были страшно дороги, и не все могли позволить себе мыться в горячей воде, может быть, дело во влиянии католической церкви, которая твердила о греховности заботы о теле, может быть, в чем-то еще, но факт остается фактом: гигиена в Европе была на довольно низком уровне. А в России каждую субботу топились бани и во всех жилищах шла уборка. Деревянный пол полагалось тереть песком, скоблить ножиком, мыть в трех-четырех водах. Для особенно ответственных уборок, например, накануне Пасхи, женщины собирались группами и отмывали жилища по очереди, сначала у одной, затем у другой и так далее. По такому чистому полу ходили только босиком, если не было домашней обуви. Еще одним признаком важности мытья пола в России служит обилие примет: и нельзя в старой одеждой полы намывать, и не стоит за ушедшими друзьями пол протирать, а вот за покойником – непременно, и что мыть надо утром и желательно от порога внутрь жилища, и так далее.