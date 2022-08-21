Самое страшное стихийное бедствие в СССР: что случилось в Ашхабаде в 1948 году

Как утверждает составитель издания «СССР. Автобиография» Кирилл Королев, землетрясение, случившееся в Ашхабаде в 1948 году, власти постаралась утаить. Однако количество жертв этой трагедии можно смело назвать рекордным. А между тем превышение числа погибших над тяжелоранеными нетипично для природных катастроф. Так что же стало причиной многочисленных смертей в Туркмении?

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«500 бомбардировщиков»

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Землетрясение магнитудой 7,3 по шкале Рихтера в столице Туркменской ССР Ашхабаде произошло в ночь (в 2 часа 17 минут по местному времени) с 5 на 6 октября 1948 года. Как утверждает Батыр Каррыев в своей книге «Вот пришло землетрясение: Гипотезы, Факты, Причины и Последствия...», очаг землетрясения располагался на глубине 18 километров фактически прямо под центром города. По воспоминаниям очевидцев, многие тогда решили, что Ашхабад подвергся атомной бомбардировке. И это неудивительно. Командующий Туркестанским военным округом генерал И.Е. Петров рассказывал, что «такие разрушения городу могли бы причинить 500 бомбардировщиков, круглосуточно бомбящих Ашхабад в течение года».

Ашхабад и вправду был разрушен полностью. Если верить автору издания «Сейсмичность территории Туркменской ССР и Ашхабадское землетрясение 1948 г.» Д.Н. Рустанович, практически все одноэтажные здания из сырцового кирпича были разрушены. Не выдержали стихийного бедствия и 95% домов из обожженного кирпича. Мало того, были уничтожены даже 85% построек из обожженного кирпича, оснащенные элементами сейсмостойкости. Кроме этого были нарушены телефонная и телеграфная связь, электрические сети, водопровод, ирригационная система. В груду обломков превратился железнодорожный вокзал, взлетные полосы в местном аэропорту, исчерченные трещинами, стали непригодны для приема и вылета самолетов.

Засекреченные жертвы

Однако больше всего поражает количество жертв, которое повлекло за собой землетрясение в Ашхабаде. Точное число погибших не определено до сих пор. По словам Л.Н. Иванова, автора издания «Социально-экономические и медико-биологические аспекты экологии Чувашии», в результате этой трагедии лишились жизней более 100 тысяч человек. Рустанович же называет более «скромную» цифру – 36-37 тысяч погибших. Как бы то ни было, по мнению Рустановича, возможное число тех, кто погиб во время землетрясения 1948 года, было огромным. По подсчетам автора, даже если принять во внимание именно его статистику, под завалами погиб как минимум каждый третий житель Туркменской столицы.

Масштабы произошедшей катастрофы стали одной из причин ее «замалчивания» в центральной советской прессе. Кирилл Королев утверждает, что лишь газета «Правда» в статье, посвященной сейсмологии, вскользь упомянула о последствиях землетрясения в Туркмении, но без конкретных фактов и цифр. А Николай Николаев, автор книги «ТАСС уполномочен... промолчать», сообщает о том, что был засекречен и фильм, снятый кинодокументалистом Романом Карменом. Эту картину и по сей день видели лишь представители узкого круга специалистов. Землетрясение, случившееся в Ашхабаде в октябре 1948 года, власти скрывали не одно десятилетие. И на то были причины.

Причины Ашхабадской трагедии

Батыр Каррыев, автор издания «Катастрофы в природе: землетрясения», факт значительного превышения числа погибших над тяжелоранеными нетипичен для природных катастроф. Кроме невозможности уловить признаки приближающегося бедствия, одним из основных «виновников» гибели большого количества людей стали здания, а точнее непрочность построек, которые оказались неспособны выдержать земные колебания: одноэтажные дома были построены из сырцового кирпича. Мало того, как вспоминал академик Д. В. Наливкин, находившийся в тот момент в Туркмении, многие были погребены под упавшими плоскими тяжелыми глиняными крышами толщиной в полметра.

По словам Д.Н. Рустановича, положение усугубилось тем, что землетрясение произошло ночью, когда большинство горожан и их детей мирно спали в своих домах. О грядущем бедствии жителей Ашхабада никто не предупредил, поэтому и покинуть помещения многие попросту не успели. Заместитель министра здравоохранения Т.Е. Болдырев рассказывал, что «катастрофы ничто не предвещало». По словам Болдырева, стояла тихая и ясная ночь. Именно поэтому ашхабадцы были застигнуты врасплох. Болдырев утверждал, что погибли и бодрствовавшие дома жители города, и те, кто находился на работе.