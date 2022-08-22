Кого первая леди СССР отбирала себе в телохранители

Михаила Горбачев признавался в том, что всегда чувствовал себя неуютно, будто «под колпаком». И это неудивительно: даже персонал, обслуживавший семью президента, состоял из сотрудников КГБ. Условия отбора были строгими и диктовала их первая леди.

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Раиса Максимовна рулит всем

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Ни для кого не секрет, что Раиса Максимовна Горбачева, супруга первого и единственного президента СССР, была если не главной в семье, то, по крайней мере, имела равные права с мужем. А.А. Коробейников, автор книги «Горбачев: другое лицо», утверждает, что Михаил Сергеевич начал прибегать к советам Раисы Максимовны еще со времен своей комсомольской деятельности. По словам Коробейникова, проникнуть в суть вопроса будущей первой леди уже тогда было трудновато, поэтому она просто оценивала окружавших Горбачева людей. И эта оценка нередко становилась решающей, так как мнение жены Михаил Сергеевич ставил во главу угла.

Многих это раздражало. Те, кто не умел скрывать свое раздражение, тут же удалялись Раисой Максимовной. Недаром Александр Костин в издании «Заговор Горбачева и Ельцина. Кто стоял за хозяевами Кремля?» пишет о том, что «Раиса Максимовна на протяжении многих лет правила не только домашним хозяйством, но и всем балом перестройки». Если это так, то что уж говорить об устройстве быта, о котором упоминает Костин? Раиса Максимовна, как отмечает С.Ф. Ганичева, автор книги «Кремлевская кухня», была очень трудным человеком. Она раздражалась из-за любого пустяка, а потому неудивительно, что прислуга и повара четы Горбачевых менялись слишком часто.

Прислуга из КГБ, но по указке первой леди

В том числе из-за скверного характера Раисы Горбачевой обслуживающий персонал для семьи президента проходил тщательный отбор. Уильям Траубман в своей книге «Горбачев. Его жизнь и время» пишет о том, что охрана и прислуга Горбачевых состояла на службе в КГБ. Неудивительно, что, несмотря на количество благ и привилегий, которые получили супруги после переезда в Москву (жилье, поликлиника, больницы, санатории, специальная кремлевская столовая, магазины, автомобиль с личным водителем), Михаил Сергеевич признавался в том, что все время чувствовал душевный дискомфорт от того, что они с женой находятся «под колпаком». Для того чтобы поговорить наедине, Горбачевы устраивали вечерние променады.

Между тем сотрудники КГБ, зная о непростом нраве Раисы Максимовны, серьезно подходили к тому, кого именно следует направить на работу к Горбачевым в качестве прислуги. Заведующий Общим отделом ЦК КПСС, помощник Михаила Сергеевича, Валерий Болдин в своей книге «Крушение пьедестала» упоминал о том, что прислуга подбиралась из работящих и молчаливых женщин. Кроме того служанки не должны были затмевать своей красотой Раису Горбачеву и ни в коем случае быть моложе нее. Михаил Ирошников, автор издания «Россия в ХХ веке», прямо заявляет, что в прислугу брали «не самых симпатичных и молодых девчат». И Болдин, и Ирошников утверждают, что Раиса Максимовна принимала самое непосредственное участие в отборе персонала.

Главные критерии для охраны

Мало того, Раиса Горбачева вмешивалась буквально во все хозяйственные дела. И это несмотря на то, что прислуга как раз и предназначалась для того, чтобы освободить первую леди от подобных забот. Своим энергичным участием во всех сферах жизни Раиса Максимовна поражала и раздражала всех вокруг. Начальник личной охраны президента Владимир Медведев признавался, что особенно невыносимыми были поездки вместе с Горбачевой. Медведев и его коллеги искренне радовались, когда Михаил Сергеевич ехал в отпуск без жены. Кстати, при отборе охранников в КГБ также руководствовались мнением Раисы Максимовны. Как пишет Александр Коржаков в своих мемуарах «Ближний круг «царя Бориса», главным критерием для Горбачевой была внешность.