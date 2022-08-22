Королеву "держат в неведении" относительно книги принца Гарри

Королевскую семью «держат в неведении» относительно содержания мемуаров принца Гарри. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Принц Уэльский и герцог Кембриджский, а также их адвокаты и советники королевской семьи, не видели ни одной части рукописи мемуаров принца Гарри, и даже не знают, когда книга будет опубликована. Сообщается, что члены королевской семьи смогут ознакомиться с содержанием новой книги Гарри одновременно с общественностью.

Сам принц Гарри ранее заявил, что, работая над книгой, он был «очень сосредоточен на получении дополнительной информации о смерти своей матери принцессы Дианы». Герцог добавил, что его мемуары станут «правдивым и точным» рассказом о его жизни.