Кошка родила редчайшего двуликого котенка

Кошка в американском городе Гаррисон, штат Арканзас, родила редчайшего двуликого котенка. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Хозяйка котенка Ариэль Контрерас рассказала, что занималась стиркой, когда ее кошка неожиданно начала рожать. Женщина позвала мужа. Второй котенок оказался двуликим.

«Когда он появился на свет, мой муж сказал: "Дорогая, у него две головы"», — вспоминает американка.

Необычному котенку дали кличку Харви в честь персонажа вселенной DC Comics Харви Дента. Генетическое отклонение, которое привело к развитию у животного двух мордочек, называется дипрозопия и связано с избыточным производством белка в матке. Харви оказался крупнее других котят и чувствует себя хорошо.

«У него все общее, за исключением двойного черепа», — сказал ветеринар Тим Эддис.

Он пояснил, что обе половины котенка функционируют совместно, то есть можно кормить любой из двух ртов, и животное будет получать питательные вещества. Ветеринар не стал оценивать вероятность того, что котенок выживет, но шанс, по его словам, есть.