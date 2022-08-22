Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
22 минуты назад

Кошка родила редчайшего двуликого котенка

Lenta.ru

Кошка в американском городе Гаррисон, штат Арканзас, родила редчайшего двуликого котенка. Об этом сообщает New York Post.

Кошка родила редчайшего двуликого котенка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Хозяйка котенка Ариэль Контрерас рассказала, что занималась стиркой, когда ее кошка неожиданно начала рожать. Женщина позвала мужа. Второй котенок оказался двуликим.

«Когда он появился на свет, мой муж сказал: "Дорогая, у него две головы"», — вспоминает американка.

Необычному котенку дали кличку Харви в честь персонажа вселенной DC Comics Харви Дента. Генетическое отклонение, которое привело к развитию у животного двух мордочек, называется дипрозопия и связано с избыточным производством белка в матке. Харви оказался крупнее других котят и чувствует себя хорошо.

«У него все общее, за исключением двойного черепа», — сказал ветеринар Тим Эддис.

Он пояснил, что обе половины котенка функционируют совместно, то есть можно кормить любой из двух ртов, и животное будет получать питательные вещества. Ветеринар не стал оценивать вероятность того, что котенок выживет, но шанс, по его словам, есть.

Известно множество случаев появления на свет котят с дипрозопией, однако большинство из них погибали вскоре после рождения. Тем не менее один из таких котят в штате Массачусетс прожил 15 лет.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители