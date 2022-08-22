Почему муху так сложно прихлопнуть: отвечают ученые

Скорее всего, вы не раз удивлялись тому, как легко небольшие мухи могут уклоняться от ваших ударов, когда вы их стараетесь прихлопнуть. Специалисты отмечают, что это связано с двумя особенностями мух: с их сложным зрением и нейронными «трюками».

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Прежде всего, эксперты из Международного университета Флориды отмечают, что мухи обладают сложно устроенными глазами. Эти насекомые создают изображение из множества граней, то есть множества отдельных линз. Каждая грань представляет собой по своей сути отдельный пиксель. Всего таких граней может быть всего от нескольких сотен до нескольких тысяч. Несмотря на это, мухи способны быстро видеть и так же быстро обрабатывать увиденное.

Люди могут различать максимум примерно 60 дискретных вспышек света в секунду. Большее число вспышек воспринимается человеком обычно как устойчивый свет. Некоторые же мухи способны видеть до 250 вспышек света в секунду. Благодаря этому они так быстро реагируют на ваши попытки прихлопнуть их и различные препятствия.

В тусклом же свете мухи частично теряют эту способность видеть быстрые вспышки света. Однако то же самое происходит и с человеком.

Также в темноте мухи могут ориентироваться на невизуальные сигналы. Например, на данные от их волосков на теле (они способны ощущать изменения в воздушных потоках).

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В целом мухи видят в темноте хуже потому, что им не хватает для четкого изображения фотонов. Эти насекомые используют метод суммирования, который можно назвать аналогом съемки фото на зернистую пленку либо с большой выдержкой. В результате мухи, находясь в темноте, ждут, пока фотонов будет достаточно, чтобы быть уверенными в том, что они видят.

Также мухи способны быстро во время полёта позу и координировать нужным образом конечности.