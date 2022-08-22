Собаки умеют плакать от радости

Японские ученые выяснили, что слезоотделение у собак увеличивается, когда они испытывают положительные эмоции. Например, при встрече после долгой разлуки с хозяином. Исследователи предполагают, что этот механизм, который регулируется гормоном окситоцином, помогает установить более прочные связи между человеком и собаками. Статья опубликована в журнале Current Biology.

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Ученые из Университета Азабу впервые проверили, связаны ли слезы с проявлением эмоций у собак. Оказалось, что у этих животных слезы связаны с положительными эмоциями. Впервые авторы заметили слезы на глазах собаки, которая кормила щенков. При этом капли не стекали по щекам, как это происходит у людей, просто у собаки слезились глаза. Это натолкнуло ученых на мысль, что слезотечение может усиливать гормон окситоцин. Исследователи также знали по более ранним наблюдениям, что окситоцин высвобождается как у собак, так и у их владельцев во время взаимодействия.

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В ходе исследования ученые наблюдали за встречами собаки и хозяина. Они использовали стандартный тест для измерения объема слез собак до и после воссоединения с владельцами. Оказалось, что объем слез действительно увеличился, когда собака встречала знакомого человека, и не менялся, когда они видели незнакомца. При добавлении окситоцина в глаза животных объем их слез также увеличился. Открытие подтверждает идею о том, что высвобождение этого гормона играет роль в производстве слез.

Кроме того, авторы просили людей оценить фотографии собачьих морд со слезами на глазах и без них. Оказалось, что испытуемым казались более привлекательными собаки со слезами. Эти данные свидетельствуют о том, что слезоотделение помогает собакам установить более прочные связь с человеком.