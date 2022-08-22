Мальчик погнался за мыльными пузырями и нашел пропавшую женщину

Маленький мальчик в американском штате Джорджия гонялся за мыльными пузырями и помог разыскать пропавшую без вести пожилую женщину. Об этом сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Итан Мур играл с матерью на заднем дворе своего дома, и погнался за мыльными пузырями. Неожиданном мальчик увидел что-то за окружающим дом забором. Мать ребенка Бриттани рассказала, что подошла к сыну и спросила, что он нашел. Итан ответил, что видит чьи-то ступни. Когда американка наклонилась, чтобы посмотреть в чем дело, она действительно увидела ноги пенсионерки, которая лежала на земле.

Женщина вызвала спасателей, которые установили личность женщины. Ею оказалась 82-летняя Нина Липскомб. Она была жива, но дезориентирована, так как страдает болезнью Альцгеймера на первой стадии. На момент обнаружения пенсионерка несколько дней числилась пропавшей без вести.

«Для ее поисков мы задействовали все возможные ресурсы, но в итоге ее спас маленький мальчик, а она очень любит детей»,

— сказала дочь женщины Карен Липскомб.