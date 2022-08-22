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1 час назад

Спасатели случайно нашли в море на популярном курорте забытую родителями девочку

Lenta.ru

В Великобритании спасательная бригада случайно обнаружила 10-летнюю девочку, которая плавала в 150 метрах от берега без взрослых. Об этом пишет Mirror.

Спасатели случайно нашли в море забытую родителями девочку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девочку нашли на пляже острова Англси, который считается одним из самых популярных курортов Северного Уэльса. Так, 10-летнего ребенка, сидящего на бодиборде без спасательного жилета, увидела с надувной лодки мобильная группа береговой охраны, которая совершала профилактический обход линии пляжей: девочка самостоятельно плавала на приличном отдалении от берега без присмотра.

Отмечается, что родители забыли про ребенка: по словам спасателей, в то время как одинокую девочку в море стало замечать все больше и больше посетителей пляжа, мать с отцом не обращали никакого внимания на происходящее вокруг.

Спасатели вытащили ребенка из воды и доставили ее на берег. С родителями была проведена беседа на тему безопасности на море.

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