Спасатели случайно нашли в море забытую родителями девочку

В Великобритании спасательная бригада случайно обнаружила 10-летнюю девочку, которая плавала в 150 метрах от берега без взрослых. Об этом пишет Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девочку нашли на пляже острова Англси, который считается одним из самых популярных курортов Северного Уэльса. Так, 10-летнего ребенка, сидящего на бодиборде без спасательного жилета, увидела с надувной лодки мобильная группа береговой охраны, которая совершала профилактический обход линии пляжей: девочка самостоятельно плавала на приличном отдалении от берега без присмотра.

Отмечается, что родители забыли про ребенка: по словам спасателей, в то время как одинокую девочку в море стало замечать все больше и больше посетителей пляжа, мать с отцом не обращали никакого внимания на происходящее вокруг.