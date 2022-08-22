Обнаружены звезды возрастом более 12 миллиардов лет

Астрономы Индийской астрономической обсерватории (IAO) обнаружили 32 новые переменные звезды в ходе наблюдения за шаровым скоплением Паломар 2 в созвездии Возничего. В основном переменные относятся к звездам типа RR Лиры — классу пульсирующих звезд спектрального класса А или F, которые являются старыми маломассивными гигантами возрастом более 12 миллиардов лет с одинаковой светимостью. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

21 переменная была найдена с помощью двухметрового телескопа IAO во время наблюдения в период с 12 декабря 2010-го по 12 февраля 2021 года. Еще 11 переменных обнаружили при анализе данных, полученных космическим аппаратом ESA Gaia Звезды типа RR Лиры, как правило, они расположены в шаровых скоплениях. Паломар 2 является шаровым скоплением, удаленным на расстоянии около 100 тысяч световых лет, однако до сих пор в этой группе звезд не наблюдалось ни одной переменной.

Астрономы выполнили анализ принадлежности идентифицированных переменных звезд на основе собственных движений Gaia-DR3 и расположения переменных на соответствующей диаграмме цвет-величина (CMD). В результате было выявлено, что 18 из них являются членами скопления Паломар-2. Кроме того, ученым удалось уточнить расстояние до шарового скопления, которое оказалось равным 86 тысячам световых лет, что ближе, чем предполагалось ранее.