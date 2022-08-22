Бегун наткнулся на волка в степи во время марафона

Андрей Василенко, спортсмен из Нижнего Новгорода, наткнулся на волка во время забега в степи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Бегун находился на середине дистанции и пробежал уже 104 километра в рамках марафона Ultra 100 от озера Эльтон в город Волжский, когда увидел впереди хищника. Волк, который сначала стоял на дороге в 10 метрах от мужчины, потом спрятался в кусты, и, по словам Василенко, никуда не убегал, а выслеживал его.

Спортсмен попытался вызвать службу экстренной помощи, однако ничего не получилось из-за отсутствия связи. Он принял решение медленно отступать назад, не поворачиваясь к волку спиной. Спустя какое-то время Василенко все-таки удалось дозвониться до спасателей. Оператор службы экстренной помощи знала про марафон, и бегун передал ей номер организатора фестиваля.

Мужчина ждал прибытия помощи 40 минут. По словам спортсмена, это время показалось ему очень долгим. Он видел, что волк не отходил от обочины дороги. Василенко периодически светил в кусты фонарем, надеясь, что хищник испугается и убежит.

«Паники не было, я адекватно оценивал ситуацию. Но было страшно. Хищник — есть хищник. Возможно, он принял меня за отстающего в стаде, самого слабого. К тому же, я самый "маленький" по телосложению из участников забега»,

— рассказывает Василенко.