ОБХСС: зачем Ежов создал самый страшный отдел НКВД

До середины 1930-х годов в нашей стране не существовало специального подразделения по борьбе с организованной экономической преступностью. Но когда индустриализация и коллективизация стали сопровождаться масштабными хищениями и спекуляцией, которые наносили значительной ущерб экономической безопасности государства, для борьбы с этими явлениями в нарком НКВД Ежов создал особый отдел.
Его история началась 16 марта 1937 года. В этот день был издан приказ наркома внутренних дел Николая Ежова за номером 0018. Так появился ОБХСС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Подчинялась новая структура напрямую главе НКВД, а возглавил ее капитан госбезопасности Самуил Ратнер.
Тогда же было выпущено Положение об организации, которое устанавливало основные принципы деятельности нового органа и определяло его структуру. Перед ОБХСС стояла задача пресекать и раскрывать преступления в сфере торговли и потребительства, промысловой кооперации, в сберегательных кассах, а также противодействовать спекуляции.
Организация имела «головной отдел», расположенный в Москве, а также филиалы в республиках и областях. Местные отделы в свою очередь делились на два подразделения: одно занималось борьбой с хищениями, другое – со спекуляцией.
Из кого формировалась экономическая спецслужба? В основном это были сотрудники уголовного розыска, уже имевшие опыт работы с такими правонарушениями, как взяточничество, расхитительство, фальшивомонетничество и прочее.
Как отмечает историк Арсений Замостьянов, к 1940 году в системе ОБХСС трудились более 100 тысяч человек. Им помогал обширный круг осведомителей – около 60 тысяч человек, по большей части работники рынков и магазинов.
Спустя несколько лет деятельности ОБХСС, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР, количество хищений и растрат уменьшилось в торговле на 38% и в потребительской кооперации - на 46% . Агенты выявили случаи воровства почти на 50 миллиардов рублей.
Во время войны деятельность ОБХСС приобрела особое значение, ведь еще до начала войны разведка Главного управления имперской безопасности Третьего рейха проводила ряд мероприятий, направленных на подрыв советской экономики. К примеру, в приграничных районах массово распространялись фальшивые деньги.
При этом агентуре ОБХСС приходилось нелегко, поскольку многие из сотрудников ушли на фронт. Тем не менее в годы ВОВ отдел успешно боролся с фальшивомонетничеством, скупкой и перепродажей золота. Многие сотрудники были отмечены орденами и медалями. Всего с 1941 года по 1945 год агенты экономической безопасности смогли вернуть государству порядка 170 миллиардов рублей.
Новый этап в жизни ОБХСС наступил после победы над немецко-фашистскими захватчиками. Страна лежала в руинах, народное хозяйство только восстанавливалось, а простые люди жили крайне скромно. На этом фоне резко увеличилось число экономических преступлений. Послевоенный криминалитет оказался тесно связан с ресторанами, магазинами, рынками и сберкассами.
Так, в середине 1950-х годов удалось сломать систему так называемых водочных махинаторов. Дело в том, что в рюмочных спиртное продавалось с наценкой в 50%. Ушлые коммерсанты покупали в обычных магазинах бутылку за четыре рубля, лепили на этикетку клеймо своей рюмочной, а затем продавали по завышенной цене.
ОБХСС добился того, чтобы винно-водочная продукция выпускалась со специальным указанием на этикетке, что бутылки предназначены для поставок на предприятия общепита. После этого выручка спекулянтов резко упала.
1970-е годы стали временем расцвета теневого рынка, резко возросло количество хищений. Примечательны слова генсека Леонида Брежнева, который как-то заявил, что на зарплату в стране никто не живет.
Одним из самых громких расследований ОБХСС того времени было дело фирмы «Океан». Удалось установить, что директор одноименного магазина в Сочи нелегально торгует черной икрой, фасуя ее в банки из-под рыбных консервов и переправляя их за границу.
Еще одно громкое дело было связано со столичным гастрономом «Елисеевский» и его руководителем Юрием Соколовым, а также главой одной из московских плодоовощных баз Мхитаром Амбарцумяном. В обоих случаях ОБХСС выявило масштабное взяточничество и злоупотребление полномочиями. Соколов и Амбарцумян в итоге были расстреляны.
В эпоху Перестройки ОБХСС приходилось действовать в условиях либерализации экономической жизни. За 1987-1990 годы были зафиксированы 1300 правонарушений, возбуждены около 800 уголовных дел.
После распада СССР ОБХСС было преобразовано в Главное управление по экономическим преступлениями. Спектр обязанностей его сотрудников остался прежним, вот только работать нужно было уже в совершенно новых, гораздо более сложных условиях.