Девушка сделала тату и потеряла возможность сгибать руку

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Блогерша Лия Джонс потеряла возможность сгибать руку после нанесения татуировки большого размера. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала предплечье с изображенным на нем черными чернилами цветочным узором. При этом видно, что кожа на месте рисунка воспалилась и покрылась струпьями. По словам юзерши, после тату-сеанса она не могла согнуть руку, поскольку та сильно опухла. Так, Джонс пришлось обратиться к врачу, который прописал пациентке антибиотики.

В конце видео девушка показала, что в процессе лечения покрывшая раны корка стала сходить, обнажая контуры рисунка. В то же время инфлюэнсерша заявила, что через несколько месяцев планирует сделать еще одну татуировку.