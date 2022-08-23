Ретроспектива детских лагерей: как детей спасали от голода и взросления

Летние детские лагеря сегодня бывают самыми разными: оздоровительными, языковыми, спортивными, развлекательными. Они занимают особое место в культуре различных стран: от воспоминаний о пионерских лагерях на территории СНГ до все еще здравствующих скаутских баз, которые ассоциируются с посиделками у костра, песнями под гитару, первыми влюбленностями и настоящими приключениями. Рассказываем вам, откуда вообще появились детские летние лагеря и как менялась их роль.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Первые летние лагеря

Видео дня

Детские лагеря появились уже в конце XIX столетия. Это были организации при школах, церквях или общинах. Так, в Швейцарии в 1876 году пастор Германн Вальтер Бион, впоследствии прославившийся как «отец летних колоний», основал один из первых лагерей для детей, организованный при церкви на пожертвования прихожан. В лагере оставались одновременно 68 детей, а программа включала как изучение Библии, так и поддержание полученных в течение учебного года знаний. Также Бион уделял много внимания как физическому здоровью детей, так и духовному. В идее Биона было новаторское зерно: он предложил строить образовательную программу, основываясь на интересах детей, на их любопытстве. Это способствовало расширению детских летних колоний дальше на территорию Германии: в 1881-м открылась новая «колония» в Берлине, в 1885-м — в Бремене.

Ближе к концу столетия летние колонии в том или ином виде существовали в большинстве западных стран. Не все они фокусировались на духовном развитии детей: многие из летних лагерей были слабо связаны с религией и больше направлены на подготовку будущих взрослых к самостоятельной жизни и военной карьере. В сторону военной подготовки подростков летние лагеря сдвинул Роберт Баден-Пауэлл, основатель скаутского движения.

Еще одной группой, которая поддерживала развитие летних лагерей, было городское население, тяжело переживавшее процесс урбанизации. Летние лагеря в США получили массовое одобрение интеллигенции в 1904 году, когда психолог Гренвилл Стэнли Холл опубликовал книгу «Подростковый возраст». Холл утверждал, что развитие ребенка имитирует историческое формирование цивилизованного общества. Поэтому дети должны проводить время на природе, «на этой дикой, неодомашненной стадии, из которой его похитили современные условия». Они должны научиться разводить костры и убежища, как нецивилизованные люди, которыми они были.

Летние лагеря в США процветали в последующие годы. В 1900 году в стране было менее 100 лагерей, а к 1918-му — более 1000. Лагеря открывались не только для мальчиков. К началу Первой мировой войны девушки тоже отправились в лагеря. Там их учили готовить, шить и иным образом готовиться к материнству — это было стандартной частью воспитания добродетельных молодых женщин. Таким образом их часто защищали от искушений образа «новой женщины», которая носила короткие юбки, курила и принимала свою сексуальность. Тем не менее, даже поддерживая традиционные женские идеалы, эти лагеря также давали девочкам редкую возможность уехать из дома на длительный период, и многие из них почувствовали себя уверенными и независимыми.

По мере роста популярности лагерей менялась и их концепция. В лагерях начали показывать фильмы, включать радио и проводить уроки тенниса. В 1930-х годах даже активно звучали возмущенные комментарии, что «все виды деятельности, которые мы можем найти, чтобы вписаться в повседневную программу, включены, но заметно отсутствие кемпинга — жизни под открытым небом, — того самого, что дало движению его популярность».

В то время как некоторые защитники лагерей возмущались ростом цивилизованных занятий в лагерях, другие начали менять свою бизнес-модель и ценности. Если раньше летний лагерь был способом сбежать от большого города и почувствовать единение с природой, то в новой версии летние лагеря становились сами по себе миниатюрными городами со своими сообществами. Это давало детям возможность научиться уравновешивать собственные интересы и потребности группы, что взращивало в них нравственные добродетели, важные для хорошего гражданина.

Летние лагеря в России

В Российской империи детские лагеря (или «детские колонии») также были довольно распространенной практикой. Правда, ориентированы они были на детей из малоимущих и бедных семей. Первый летний лагерь датируется 1896 годом, он был открыт в Томской губернии усилиями Томского общества содействия физическому развитию как часть программы по улучшению жизни населения. Лагерь тогда назывался «дачной колонией», детей туда забирали независимо от пола, первая смена насчитывала всего 9 детей, их разместили в одном крестьянском домике. Там девочки жили в отдельной комнате вместе с начальницей колонии, в отдельном помещении жили мальчики. Главной целью лагеря было оздоровление детей: в программу было включено множество занятий на свежем воздухе, плавание, закаливание. Дети также могли выполнять небольшие поручения по дому, помогали на кухне кухарке, приставленной для приготовления пищи. Заботясь также об умственном развитии детей, каждый день от получаса до трех часов посвящалось занятиям с учительницей, дети читали или оттачивали навыки письма.

В этой практике довольно быстро раскрыли потенциал, и уже через 2 года открыли еще одну колонию, Басандайскую, в нее в 1898 году отправилось уже 67 детей. Их разделили на пять групп, для них было выделено 4 жилых домика, амбары, домик медицинской сестры и изолятор, поскольку в пятую группу определяли детей, больных туберкулезом.

В дальнейшем, когда на территории СССР сформировалось пионерское движение, первые летние лагеря «Артек» в 1924 году были открыты для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Лагеря открывались по территориальному принципу, рядом с городами или при градообразующих предприятиях. Позже «Артек» стал международным центром детских лагерей, и туда детей отправляли для общего оздоровления и развития, не только в связи с диагнозом «туберкулез».

В 30-х годах, в период репрессий, многие летние лагеря открывались на базе церквей и монастырей, монахи которых были расстреляны или отправлены в лагеря для политических заключенных. В этот период лагеря фокусировались на решении проблемы беспризорников, а после Второй мировой войны также с их помощью решались проблемы, связанные с возросшим количеством сирот. В лагерях происходила социализация детей, преподаватели занимались их дополнительным образованием.

По мере развития лагеря брали на себя все больше образовательных функций, основной задачей становилось продолжение и дополнение школьного образования в летнее время. Дети, отправлявшиеся в лагеря, могли применять полученные знания на практике или осваивать новые занятия: от знаний, связанных с техникой и точными науками, до изобразительных искусств.

Летние лагеря после Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны концепция летнего лагеря начала приобретать современный вид. Вместо того чтобы готовить детей к взрослой жизни, лагеря были направлены на то, чтобы продлить и защитить детство. Лагеря стали местом, где дети могли пробовать новые активности, практиковать свои увлечения — искусство, спорт или жизнь на природе — и следовать за своим любопытством в противовес ригидности школьных программ.

По мере увеличения доли финансов, которые поступали в индустрии, связанные с детьми, летние лагеря начали развиваться в различных направлениях. Появлялись более престижные летние лагеря, расположенные в дорогих туристических зонах и обучающие детей верховой езде или игре в поло, появились летние лагеря при кампусах университетов, которые позволяли детям пополнить знания на интересующие их темы, подобно летним школам, а более старшим подросткам — сформировать свое представление и предварительный выбор вуза.

Организацией летних лагерей также занимаются спортивные школы и НКО, последние важны для социализации детей, будь то беженцы, жители трущоб или просто дети из малообеспеченных семей.

Также сохранили популярность летние лагеря «старой школы», такие как скаутские базы или пионерлагеря. Туда родители могут отправить своих детей, «чтоб жизнь медом не казалась», или отправиться самостоятельно, если замучила ностальгия. Летние лагеря для взрослых в последние годы также пользуются популярностью.

Фильмы про летние лагеря

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Год: 1964 Режиссер: Элем Климов

Сатирический фильм о жизни детей в пионерском лагере, которым управляет формалист Дынин. Он хочет, чтобы дети ходили по струночке и во всем следовали правилам, но у его подопечных свои планы и взгляды на это лето.

«Каникулы Петрова и Васечкина»

Год: 1984 Режиссер: Владимир Алеников

Советский фильм-мюзикл о приключениях двух друзей — Васи Петрова и Пети Васечкина. Мальчишки отправляются в летний пионерлагерь и не очень хотят заниматься всеми образовательными активностями, страсть к которым им пытаются привить всем отрядом. К тому же как учиться, если голова занята первой любовью, а в лагерь тем временем едет известный хулиган? Чтобы избавиться от настойчивых помощников, несущих свет знаний, друзья решают, что один из них представится хулиганом.

«Двое: я и моя тень»

Год: 1995 Режиссер: Энди Теннант