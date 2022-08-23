Какие бойцы Красной Армии вселяли ужас немцам

Немцы, не встречавшие на европейских полях сражений какого-либо серьезного сопротивления, были крайне удивлены стойкостью и отвагой советских солдат, не желавших покоряться врагу. Особую опасность для бойцов вермахта представляли снайперы, морские пехотинцы, партизаны и красноармейцы, без страха бросавшиеся в рукопашный бой.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Снайперы

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Немецкие военнослужащие совершенно оправдано остерегались советских снайперов, чья качественная подготовка и командный дух заставляли противника трепетать.

Нацистское командование предполагало быстро расправиться с СССР при помощи своей передовой военной техники, не уделяя должного внимания архаичному на их взгляд стрелковому делу. Очень скоро немцы осознали ошибочность подобного подхода.

На начальном этапе Великой Отечественной войны советские снайперы успешно устраняли врагов при помощи винтовки Мосина. Успехи в этом компоненте ведения боя были связаны с большой популярностью в СССР 30-х годов стрелкового спорта, ставшего частью физического воспитания молодежи.

Дети, отличившиеся на стрелковом поприще, награждались значком «Юный Ворошиловский стрелок», а взрослые, в зависимости от мастерства, получали звание «Ворошиловский стрелок» 1-й или 2-й степени.

Таким образом к 1941 году в стране насчитывалось 9 000 000 человек с отменными стрелковыми навыками, которые влились в ряды РККА, где огневой подготовке бойцов также уделялось повышенное внимание.

Советские сверхметкие стрелки, признанные экспертами лучшими снайперами Второй Мировой войны, уничтожили десятки тысяч вражеских солдат и офицеров.

На счету самого результативного снайпера Красной Армии Михаила Суркова было 702 жизни противника, в то время как число убитых лучшим немецким снайпером — Маттиасом Хетценауэром составляет 345 человек. Своё стрелковое мастерство многократно демонстрировали женщины-снайперы, от пуль которых полегло свыше 12 000 бойцов вермахта.

Советские снайперы предпочитали работать не только днём, но и ночью, более того применяя разные виды оружия им удавалось уничтожать бомбардировщики и танки.

Весьма популярными на полях сражения были снайперские дуэли, порой длившиеся по несколько дней. В этих леденящих кровь играх первенство осталось за красноармейцами, среди которых значилась и женщина — Людмила Павличенко, выигравшая 36 снайперских поединков.

Морские пехотинцы

Сражавшиеся с особым куражом морские пехотинцы, которых немцы называли «чёрная смерть», поражали европейцев своей неимоверной отвагой и готовностью добровольно жертвовать собственной жизнью ради спасения Отечества.

Морские стрелковые бригады, действовавшие на приморских направлениях, занимались не только охраной военно-морских баз, но и плечом к плечу сражались с пехотинцами РККА, помогая им оттеснять врагов.

Стремительные нападения морских пехотинцев таранили боевые позиции немецких военных, которые, по мнению историка Юрия Кнутова, не понимали, как советские моряки в одних тельняшках шли в психическую атаку.

В ходе войны не раз фиксировались случаи, когда экипажи немецких танков останавливали свои машины и пятились назад, видя как морпехи, с привязанными к поясу гранатами, один за другим героически бросались под гусеницу бронемашин.

Такая жертвенность морских пехотинцев деморализовала немцев, которые ни в одной покорённой стране не встречали столь отчаянного сопротивления.

Партизаны

Головной болью для войск вермахта были советские партизаны, которые ведя подрывную работу, доставляли немцам массу неприятностей. Прекрасно ориентировавшиеся на местности народные мстители успешно проводили операции в тылу противника, занимаясь диверсионной деятельностью и саботажем. Вопреки расхожему мнению, советские партизаны представляли собой не разрозненные группировки вооружённых людей, а управляемое органами власти движение, имевшее своего главнокомандующего в лице Климента Ворошилова.

Выполняя задания штаба, рассредоточенные партизанские отряды осуществляли деятельность согласно общей тактике, преследуя одни и те же цели.

В партизанском движении приняло участие около 1 000 000 человек, из которых были сформированы 6 200 отрядов, разрушавших вражеские средства связи и пути сообщения.

Деморализуя соперника неожиданными выпадами, партизаны, в составе которых было немало представительниц прекрасного пола, подрывали железнодорожное полотно, отравляли водопроводы, ломали высоковольтные линии, парализуя действия немецкой армии.

Рукопашный бой

Военнослужащие СССР по всем статьям превосходили немцев в рукопашных схватках, в которых главным оружием были сапёрные лопаты, штыки и ножи.

Этот вид боя, наряду с метанием гранаты и стрельбой, входивший в комплекс подготовки советского солдата сухопутных войск, наводил ужас на немцев, которые всячески пытались избежать его.

Яростно бросавшиеся на врага ловкие красноармейцы руководствовались специально разработанным пособием «Уничтожай врага в рукопашной схватке» под редакцией Александра Тарасова, рассылавшимся во все части РККА.

Чувствуя своё превосходство, советские бойцы в подавляющем количестве случаев сами инициировали рукопашные схватки.