Как на самом деле кошки и собаки видят мир

Существует миф о том, что кошки и собаки не видят цвета. Они действительно по-другому видят наш мир, но не так, как мы себе представляем. У них довольно необычное зрение, но сильно отличается друг от друга, так как кошки — ночные животные, а собаки — дневные. С этим связана их активность, а также их способность видеть. О том, как на самом деле видят этот мир собаки и кошки — а материале "Рамблера".

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Как видят собаки

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Собаки могут хорошо видеть и днем, и ночью, но их зрение при этом не такое острое, как у человека. Собаки видят более расплывчато. Кроме того, они лучше видят объекты в движении, поэтому если перед ними будет неподвижно что-то стоять на расстоянии ста метров, они увидеть его не смогут. Дело в том, что собаки — хищники, которые привыкли охотиться за добычей, догонять ее. Именно поэтому они видят хорошо лишь на определенном расстоянии.

Также собаки плохо видят вблизи. Если вы подойдете к собаке очень близко, вероятнее всего она испугается или будет реагировать крайне агрессивно. Стоит иметь ввиду, что зрение у собак отличается в зависимости от породы и формы морды. Породы с вытянутой мордой видят хорошо вдаль, так как их предки были охотниками и вынуждены были бегать за добычей. Декоративные собаки с приплюснутой мордой видят плохо и часто имеют проблемы со зрением, так как их выводили люди, и не подразумевалось, что они будут заниматься служением человеку.

Что касается цветов, собаки видят мир не черно-белым, как думают многие. Они могут различать некоторые цвета, но видят мир более тусклым. Кроме того, они не видят красный и зеленый. Вместо этих цветов они видят серый и бледно-желтый.

Как видят кошки

У кошек очень хорошее зрение, как и слух, поэтому они могут хорошо видеть мелкие и быстрые объекты, например, насекомых. Однако вблизи кошки видят очень плохо, идеальное расстояние для них — от 6 метров. Если сравнивать с человеком, у кошек острота зрения гораздо выше, но при соблюдении условия дальности и в том случае, если объект будет двигаться. Кошки — выжидающие охотники, они вынуждены караулить жертву перед тем, как поймать. Этим и обусловлена острота зрения.

Так как кошки — ночные животные и охотятся преимущественно в сумерках, они очень хорошо видят в темноте. Поэтому, если ваш питомец сидит ночью и смотрит в одну точку, значит, он наблюдает за чем-то, и, вероятнее всего, это насекомое.