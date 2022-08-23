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54 минуты назад

Россиянка четыре года проходила с опухолью в виде гантели

Lenta.ru

В Уфе хирурги удалили у пожилой пациентки опухоль в виде гантели. Россиянка проходила с ней четыре года. Об этом во вторник, 23 августа, сообщается на сайте Минздрава Башкирии.

Россиянка четыре года проходила с опухолью в виде гантели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сложную операцию проводили врачи городской клинической больницы №21. Новообразование оказалось большим — 8 на 3,5 сантиметра, из-за чего 60-летней пациентке было сложно есть.

Одна половина опухоли находилась в окологлоточном пространстве справа, а другая — уже в подчелюстной области. «По опыту хирургов, это достаточно серьезная локализация, во время операции мы отошли от сосудов сонной артерии и убрали полностью. Благоприятный прогноз после вмешательства», — рассказал один из оперировавших пенсионерку врачей.

По его словам, удаленная опухоль по большинству признаков признана доброкачественной.

Ранее в августе стало известно, что в Кабардино-Балкарии хирурги-онкологи удалили пациентке опухоль, которая весила 26 килограммов.

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