Люди с похожими лицами схожи и на генетическом уровне

Испанские ученые из Института изучения лейкемии Хосе Каррераса показали, что люди с похожей внешностью схожи и на генетическом уровне. При этом они различаются на уровне микробиоты и эпигенома. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Фото: InScience InScience

В сети большое внимание получают снимки людей, которые не являются друг другу родственниками, но очень похожи внешне. Нахождение таких «дублей» облегчилось с распространением Интернета, поскольку теперь можно обмениваться фотографиями с большим количеством людей.

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Испанские ученые задались вопросом, насколько похожие внешне люди похожи на молекулярном уровне. Для этого они обратились к «дублям» с работ канадского фотографа Франсуа Брюнелля, который снимает похожих людей со всего мира с 1999 года. Ученые собрали 16 пар похожих внешне людей, которые не являются родственниками, и получили их портреты. Фотографии проанализировали с помощью трех разных алгоритмов распознавания лиц, чтобы получить объективную оценку о схожести внешности. Участники проходили опросники, в которых сообщали свои биометрические сведения и отвечали на вопросы о привычках. Также у добровольцев отобрали образцы слюны для проведения анализов. Лишь половина пар была отмечена как «дубли» алгоритмами распознавания лиц, но более половины участников (9 из 16) были похожи на генетическом уровне. Тем не менее, даже в таких парах люди различались по микробиоте и эпигеному — модифицированной ДНК.

Исследователи отметили, что физические показатели (рост, вес и т. д.), а также поведенческие черты (курение, образование и др.) тоже были схожи в парах «дублей». На основе этого можно предположить, что похожие генетические варианты связаны не только со схожей внешностью, но и влияют на привычки и поведение.