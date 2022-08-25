Британку привел в ужас двойник Майкла Джексона

Отдыхавшую на Кипре юную британку испугал двойник Майкла Джексона, выступавший в шоу-программе в одном из баров Айя-Напы. Об этом рассказало издание Mirror.

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Дело в том, что 18-летняя Руби Марриотт страдает редкой фобией — она боится Майкла Джексона. На видео, снятом ее сестрой Мэйси, она реагирует на двойника Майкла Джексона на сцене рыданиями — очевидно, что она боится даже взглянуть на сцену.

«Я испытываю настоящий страх перед Майклом Джексоном. Все это началось, когда мне было около пяти лет»,

— рассказала Руби Марриотт изданию.

По словам девушки, тогда ее сестра и кузен любили показывать ей «его стремные отредактированные фотографии» и рассказывать конспирологические теории о том, что Майкл Джексон якобы жив.

«Даже когда его музыка играет, у меня по спине пробегает холодок от страха. Самая пугающая песня для меня — это Thriller, в основном, потому, что в детстве я посмотрела видеоклип, и это был один из самых популярных хитов, так что его играли часто»,

— призналась девушка.

Она добавила, что когда кто-то из членов семьи ставит Майкла Джексона, она выходит из комнаты.

Как рассказала Руби Марриотт, этот страх в последнее время усилился — из-за семейной поездки в Лос-Анджелес. Там ее родные сняли дом, где одна из дверей была снабжена восемью замками. После того, как кто-то из членов семьи, зная о фобии девушки, сказал «А что, если там прячется Майкл Джексон?», она три недели не могла спать — опасалась, что он ночью выползет и будет на нее смотреть.